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خروج اليونانية ساكاري من الدور الثاني في بطولة «رولان غاروس» للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 04:57 مساء
خروج اليونانية ساكاري من الدور الثاني في بطولة «رولان غاروس» للتنس
اليونانية ساكاري. (إنترنت)
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ودعت اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة ثالثة عالميًا في كرة المضرب، الدور الثاني من بطولة «رولان غاروس»، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بخسارتها، اليوم الأربعاء، أمام التشيكية كارولينا موتشوفا الـ81 عالميًا (7-6) و(7-5) و(7-6) و(7-4).

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وأصبحت ساكاري التي بلغت نصف نهائي «رولان غاروس» العام 2021، خامس لاعبة يبن العشر الأوليات تقصى قبل الدور الثالث، بحسب «فرانس برس».

تأتي ساكاري بعد التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الثانية وحاملة اللقب، والاستونية أنيت كونتافيت (5)، والتونسية أنس جابر (6) والإسبانية غاربينيي موغوروسا (10).

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