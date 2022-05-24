إنجاز تاريخي للمصرية ميار شريف في بطولة «رولان غاروس» للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

تأهلت لاعبة التنس المصرية، ميار شريف، إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس» ثاني بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.

وفازت شريف على الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-3 و7-5، يوم الثلاثاء في الدور الأول، لتصبح أول لاعبة مصرية تبلغ الدور الثاني من البطولة.

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إنجاز تاريخي

وأصبحت ميار شريف أول مصرية تفوز بمباراة في الدور الرئيسي لمنافسات فردي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس. وأطلقت ميار البالغ عمرها 26 عاما ثلاث ضربات إرسال ساحقة مقابل واحدة لمنافستها وارتكبت خطأ مزدوجا في ضربة الإرسال مرتين فقط مقابل خمسة للاعبة الأوكرانية.

وكسرت ميار المصنفة 28 إرسال كوستيوك في الشوط 12 عندما أعادت اللاعبة الأكرانية ضربة خلفية خارج الملعب.

وكسرت ميار إرسال منافستها مرة أخرى في المجموعة الثانية لتحسم الفوز بالمباراة. وستلتقي اللاعبة المصرية في الدور الثاني مع السلوفينية تامارا زيدانسك المصنفة 24.