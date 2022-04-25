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أحزان فالنسيا تتواصل بعد السقوط في نهائي كأس إسبانيا أمام ريال بيتيس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 11:03 صباحا
أحزان فالنسيا تتواصل بعد السقوط في نهائي كأس إسبانيا أمام ريال بيتيس
أحزان فالنسيا في الملعب. (إنترنت)
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سادت حالة من الإحباط وخيبة أمل بين مئات من مشجعي فالنسيا الذين تجمعوا أمام الشاشة العملاقة خارج ملعب ميستايا لمتابعة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال بيتيس، الذي فاز في النهاية بركلات الترجيح.

اللقب الرابع
وبهذا الفوز يرفع البيتيس اللقب الثالث له في البطولة، والأول بعد غياب 17 عاما، وتحديدا عندما تغلب على أوساسونا (2-1)، وهو اللقب الرابع إجمالا في تاريخ النادي في كل البطولات، بإضافة لقبه الوحيد في «الليغا» في موسم (1934-35)، بحسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الإسبانية.

- ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005

توقف الرصيد
في الجهة المقابلة، توقف رصيد فالنسيا من البطولة عند ثمانية ألقاب، ليفشل في إعادة إنجازه الأخير في البطولة قبل ثلاث سنوات، عندما توج باللقب على حساب برشلونة (2-1).

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