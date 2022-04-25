أحزان فالنسيا تتواصل بعد السقوط في نهائي كأس إسبانيا أمام ريال بيتيس

القاهرة - بوابة الوسط

سادت حالة من الإحباط وخيبة أمل بين مئات من مشجعي فالنسيا الذين تجمعوا أمام الشاشة العملاقة خارج ملعب ميستايا لمتابعة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال بيتيس، الذي فاز في النهاية بركلات الترجيح.

اللقب الرابع

وبهذا الفوز يرفع البيتيس اللقب الثالث له في البطولة، والأول بعد غياب 17 عاما، وتحديدا عندما تغلب على أوساسونا (2-1)، وهو اللقب الرابع إجمالا في تاريخ النادي في كل البطولات، بإضافة لقبه الوحيد في «الليغا» في موسم (1934-35)، بحسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الإسبانية.

- ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005