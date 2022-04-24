ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005

القاهرة - بوابة الوسط

توج «ريال بيتيس» بلقبه الأول في مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم منذ 2005، والثالث في تاريخه، وذلك بفوزه على «فالنسيا» (5-4) بركلات الترجيح بعد تعادلهما (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، السبت، على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية.

أهداف اللقاء

سُجِلَ الهدفان في الشوط الأول من اللقاء، حيث تقدم «بيتيس» عبر بورخا إيغليسياس في الدقيقة 11، قبل أن يرد «فالنسيا» عبر هوغو دورو في الدقيقة 30، وسبق لـ«بيتيس» أن أحرز اللقب العامين 1977 على «أتلتيك بلباو» بركلات الترجيح أيضًا (2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي)، و2005 على «أوساسونا» (2-1) بعد التمديد، بحسب «فرانس برس».

دربي الباسك

وهذه المرة الأولى التي يحسم فيها اللقب بركلات الترجيح منذ العام 1998 حين توج «برشلونة» على حساب «ريال مايوركا»، كما أنها المرة الثانية فقط في المباريات النهائية الـ12 الأخيرة لا يكون فيها «ريال مدريد» أو «برشلونة» طرفًا، فيما كانت الأولى نهائي العام 2020 المؤجل إلى العام التالي بسبب تداعيات فيروس «كورونا» وانتهى بفوز «ريال سوسييداد» على «أتلتيك بلباو» (1-صفر) في دربي الباسك.

المرة التاسعة

وبلغ «بيتيس» النهائي للمرة الخامسة في تاريخه بفوزه على «رايو فايكانو» بمجموع المباراتين (3-2) في نصف النهائي، فيما فاز «فالنسيا» على «أتلتيك بلباو» بمجموع (2-1) وبلغ النهائي الثامن عشر في تاريخه، لكنه عجز عن رفع الكأس للمرة التاسعة.

موسم خالي الوفاض

سيخرج «فالنسيا» من الموسم خالي الوفاض كونه يحتل المركز العاشر في الدوري المحلي، فيما أكد كوفئ بيتيس موسمه المميز بقيادة المدرب التشيلي مانويل بيليغريني الذي قاده حتى الآن إلى احتلال المركز الخامس في الدوري برصيد 57 نقطة متأخرًا بفارق 4 نقاط عن «أتلتيكو مدريد» حامل اللقب صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.