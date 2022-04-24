Atwasat

ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 11:43 صباحا
ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005
فرحة نجوم ريال بيتيس بكأس إسبانيا. (فرانس برس)
alwasat radio

توج «ريال بيتيس» بلقبه الأول في مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم منذ 2005، والثالث في تاريخه، وذلك بفوزه على «فالنسيا» (5-4) بركلات الترجيح بعد تعادلهما (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، السبت، على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية.

أهداف اللقاء
سُجِلَ الهدفان في الشوط الأول من اللقاء، حيث تقدم «بيتيس» عبر بورخا إيغليسياس في الدقيقة 11، قبل أن يرد «فالنسيا» عبر هوغو دورو في الدقيقة 30، وسبق لـ«بيتيس» أن أحرز اللقب العامين 1977 على «أتلتيك بلباو» بركلات الترجيح أيضًا (2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي)، و2005 على «أوساسونا» (2-1) بعد التمديد، بحسب «فرانس برس».

دربي الباسك
وهذه المرة الأولى التي يحسم فيها اللقب بركلات الترجيح منذ العام 1998 حين توج «برشلونة» على حساب «ريال مايوركا»، كما أنها المرة الثانية فقط في المباريات النهائية الـ12 الأخيرة لا يكون فيها «ريال مدريد» أو «برشلونة» طرفًا، فيما كانت الأولى نهائي العام 2020 المؤجل إلى العام التالي بسبب تداعيات فيروس «كورونا» وانتهى بفوز «ريال سوسييداد» على «أتلتيك بلباو» (1-صفر) في دربي الباسك.

المرة التاسعة
وبلغ «بيتيس» النهائي للمرة الخامسة في تاريخه بفوزه على «رايو فايكانو» بمجموع المباراتين (3-2) في نصف النهائي، فيما فاز «فالنسيا» على «أتلتيك بلباو» بمجموع (2-1) وبلغ النهائي الثامن عشر في تاريخه، لكنه عجز عن رفع الكأس للمرة التاسعة.

موسم خالي الوفاض
سيخرج «فالنسيا» من الموسم خالي الوفاض كونه يحتل المركز العاشر في الدوري المحلي، فيما أكد كوفئ بيتيس موسمه المميز بقيادة المدرب التشيلي مانويل بيليغريني الذي قاده حتى الآن إلى احتلال المركز الخامس في الدوري برصيد 57 نقطة متأخرًا بفارق 4 نقاط عن «أتلتيكو مدريد» حامل اللقب صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المخضرم خواكين
وبدخوله في الدقيقة 86 وتسجيله ركلته الترجيحية، شارك القائد المخضرم خواكين (40 عامًا) بهذا التتويج، بعدما كان أيضًا ضمن التشكيلة الفائزة باللقب قبل 17 عامًا على حساب «أوساسونا» (2-1) على ملعب «فيسينتي كالديرون» (ملعب أتلتيكو السابق) في مدريد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسلسل «هذا هو» (11)

مسلسل «هذا هو» (11)
الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن

الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن
هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟

هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية

التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
«بايرن ميونيخ» يحرز بطولة الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي

«بايرن ميونيخ» يحرز بطولة الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي
كريستيانو يهدي هدفه الـ100 في«البريميرلييغ» إلى روح رضيعه

كريستيانو يهدي هدفه الـ100 في«البريميرلييغ» إلى روح رضيعه
كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية
برنامج «الميزان» (الحلقة 4)

برنامج «الميزان» (الحلقة 4)
خلونا نحلموا (الحلقة 11)

خلونا نحلموا (الحلقة 11)
«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد

«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية

الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
انتهت: أرسنال 3-1 مانشستر يونايتد في «البريميرليغ» (كريستيانو يسجل)

انتهت: أرسنال 3-1 مانشستر يونايتد في «البريميرليغ» (كريستيانو يسجل)
عائلة أوكرانية تروي تفاصيل رحلة الفرار من ماريوبول سيرا على الأقدام

عائلة أوكرانية تروي تفاصيل رحلة الفرار من ماريوبول سيرا على الأقدام
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته

بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته
هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي

هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي
مسلسل «شن الحكاية» (11)

مسلسل «شن الحكاية» (11)
مسلسل «هذا هو» (10)

مسلسل «هذا هو» (10)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مانشستر سيتي جاهز لمغامرة واتفورد في «البريميرليغ»
مانشستر سيتي جاهز لمغامرة واتفورد في «البريميرليغ»
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مباريات الدوري الإنجليزي النارية في الأسبوع الـ34
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مباريات الدوري الإنجليزي النارية في ...
فيرستابن يتفوق على لوكلير في سباق جائزة إميليا لـ«فورمولا 1»
فيرستابن يتفوق على لوكلير في سباق جائزة إميليا لـ«فورمولا 1»
استثمار هاميلتون وسيرينا لشراء تشيلسي يصل إلى 10 ملايين إسترليني
استثمار هاميلتون وسيرينا لشراء تشيلسي يصل إلى 10 ملايين إسترليني
كريستيانو يهدي هدفه الـ100 في«البريميرلييغ» إلى روح رضيعه
كريستيانو يهدي هدفه الـ100 في«البريميرلييغ» إلى روح رضيعه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديوهات: الليلة الأولى من «راسليمينا 2022».. تكريم الأندرتيكر وعودة كودي رودز .. وفوز ستيف أوستن
بالفيديوهات: الليلة الأولى من «راسليمينا 2022».. تكريم ......
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما...
تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد
تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد...
ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال ......
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022
بالمواعيد: تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022...
المزيد
ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005
ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه ......
«باريس سان جيرمان» بطلا للدوري الفرنسي للمرة العاشرة
«باريس سان جيرمان» بطلا للدوري الفرنسي للمرة العاشرة...
«بايرن ميونيخ» يحرز بطولة الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي
«بايرن ميونيخ» يحرز بطولة الدوري الألماني للمرة العاشرة على ......
كريستيانو يهدي هدفه الـ100 في«البريميرلييغ» إلى روح رضيعه
كريستيانو يهدي هدفه الـ100 في«البريميرلييغ» إلى روح رضيعه...
استثمار هاميلتون وسيرينا لشراء تشيلسي يصل إلى 10 ملايين إسترليني
استثمار هاميلتون وسيرينا لشراء تشيلسي يصل إلى 10 ملايين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط