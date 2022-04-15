إصابة تهدد موسم بيدري مع برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، إصابة لاعب وسطه الواعد، بيدري، في الفخذ، ولم يحدد النادي موعدا لعودة لاعبه الإسباني الشاب للملاعب، ولكن ربما يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال برشلونة في بيان، وفقا لـ«رويترز»: «أكدت الفحوص التي أجريت صباح اليوم إصابة بيدري بتمزق في عضلات الفخذ اليسرى الخلفية وستتحدد عودته بناء على مدة التعافي».

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برشلونة يودع الدوري الأوروبي

ورغم أن بيدري (19 عاما) أحد العناصر الأساسية في خط وسط برشلونة أضطر المدرب تشافي هرنانديز لاستبداله بين شوطي مباراة الفريق التي انتهت بهزيمته أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب دور الثمانية للدوري الأوروبي أمس الخميس وخروجه من البطولة.

وشارك بيدري في أكثر من 50 مباراة في موسمه الأول مع برشلونة. وفي أكتوبر الماضي توصل مع النادي الكتالوني لاتفاق لتمديد التعاقد بين الطرفين حتى 2026 مع شرط جزائي بقيمة مليار يورو (1.08 مليار دولار).

ويحتل برشلونة الذي ودع جميع منافسات الكؤوس المركز الثاني بين فرق الدوري الإسباني متخلفا بفارق 12 نقطة عن غريمه الأكبر ريال مدريد لكنه لعب مباراة أقل من النادي الملكي.