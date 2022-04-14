يوروبا ليغ: أينتراخت فرانكفورت يصعق برشلونة ويبلغ نصف النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

حقق نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني مفاجأة كبيرة بإقصائه مضيفه برشلونة الإسباني من ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بفوزه عليه 3-2 إياباً الخميس، بعدما كان التعادل قد حسم لقاء الذهاب 1-1.

ومستفيداً من الدعم الجماهيري الكبير الذي وصل إلى ثلاثين ألف مشجع داخل ملعب «كامب نو» وخارجه، حقق الفريق الألماني ما بدا له حلماً، بأهداف الصربي فيليب كوستيتش (4 من ركلة جزاء و67) والكولومبي رافايل سانتوس بورس (36)، فيما أحرز سيرجيو بوسكيتس (90+1) والهولندي ممفيس ديباي (90+11 من ركلة جزاء) هدفي برشلونة.