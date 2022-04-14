وفاة رينكون لاعب ريال مدريد ومنتخب كولومبيا السابق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي ريال مدريد، وفاة لاعبه السابق، الكولومبي فريدي رينكون، عن عمر ناهز 55 عاما، مساء الأربعاء، في مدينة كالي جنوب غرب كولومبيا، بسبب تعرضه لحادث سير قبل يومين.

وتوفي رينكون عقب اصطدامه بحافلة أثناء قيادة سيارته الخاصة، بمدينة كالي الكولومبية، حيث فارق الحياة بعد أيام من وصوله أحد المستشفيات عقب الحادث.

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وقال أطباؤه، وفقا لـ«فرانس برس»، إنه جرى نقل قائد المنتخب الكولومبي ولاعب وسط ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي سابقا البالغ من العمر 55 عاما إلى المستشفى، الإثنين، في حالة حرجة جراء اصطدام عنيف للسيارة التي كان يستقلها بحافلة.

وأوضحت عيادة إيماباناكو في كالي حيث كان يعالج في بيان: «رغم كل الجهود التي بذلها فريقنا الطبي، توفي المريض فريدي أوزيبيو رينكون فالنسيا هذا اليوم».

العملاق

وكان رينكون الملقب بـ«إل كولوسو» (العملاق)، أحد نجوم المنتخب الكولومبي الذي شارك في مونديال إيطاليا العام 1990 والجيل الذهبي الذي تأهل لثلاث نهائيات متتالية لكأس العالم (1990 و1994 و1998)، ولعب 84 مباراة دولية، وسجل 17 هدفا.

وفضلا عن دفاعه عن ألوان ريال مدريد، لعب رينكون مع نابولي الإيطالي، وبالميراس وكورنثيانز البرازيليين، وأميركا دي كالي الكولومبي.