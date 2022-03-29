الإمارات إلى الملحق الآسيوي لمواجهة أستراليا في تصفيات المونديال

القاهرة - بوابة الوسط

نجح المنتخب الإماراتي في بلوغ الملحق الآسيوي لتصفيات مونديال 2022 في كرة القدم، لمواجهة نظيره أستراليا من أجل التأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

وبلغت الإمارات الملحق الآسيوي، بعد فوزها على ضيفتها كوريا الجنوبية (1-صفر)، اليوم الثلاثاء ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من الدور الثالث، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر.

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وكان الفوز يكفي الإمارات بصرف النظر عن نتيجة مطاردها في المركز الثالث العراق الذي تعادل مع سورية (1-1) في الوقت عينه ضمن المجموعة الأولى.

مصير الفائز بين الإمارات وأستراليا

والفائز بين الإمارات وأستراليا في الدوحة يوم 7 يونيو يلاقي خامس تصفيات أميركا الجنوبية (البيرو أو كولومبيا أو تشيلي) على بطاقة مؤهلة إلى مونديال كاس العالم 2022.

وحسم الأبيض الإماراتي، المركز الثالث في المجموعة الأولى، بعد وصوله إلى 12 نقطة، فيما أنهت كوريا الجنوبية مشوارها باحتلال الوصافة برصيد 23 نقطة.