رسميا.. شركة «ثري» تقرر وقف عقد رعاية تشيلسي بأثر فوري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الاتصالات «ثري» الراعي الرسمي لقميص تشلسي الإنجليزي تعليق شراكتها مع النادي اللندني بسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش اليوم الخميس.

واعتبر ناطق باسم الشركة المزودة لشبكة الهواتف المحمولة أن هذا القرار الموقت «هو الأمر الصحيح الذي يجب أن نقوم به» في ظل تجميد الأصول وحظر السفر على رجل الأعمال الروسي الثري الذي اشترى النادي العام 2003.

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- بريطانيا تعاقب مالك تشيلسي الروسي أبراموفيتش وتجمد ممتلكاته

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بريطانيا تعاقب مالك تشيلسي

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إنها فرضت تجميدا كاملا لأصول رومان أبراموفيتش، ضمن سبعة رجال أعمال روس آخرين وحظر سفرهم من أجل ما قالت إنه «تشديد الضغط» على موسكو.

وذكر بيان للخارجية البريطانية أن رجال الأعمال السبعة ترتبط أعمالهم وثرواتهم ارتباطا وثيقا بالكرملين، ومن بينهم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم ورجل الصناعة أوليغ ديريباسكا.

دعم هجوم بوتين الشرس على أوكرانيا

ونقل البيان عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون القول إنه «لا يمكن أن تكون هناك ملاذات آمنة لأولئك الذين دعموا هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشرس على أوكرانيا».

وبدأت روسيا أواخر الشهر الماضي عملية عسكرية مستهدفة مدنا وقواعد عسكرية أوكرانية بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود بين البلدين.

استمرار لعب تشيلسي هذا الموسم

وقالت الحكومة البريطانية، الخميس، إنها ستمكن نادي تشيلسي لكرة القدم من مواصلة خوض المباريات بعد أن فرضت عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش، وأوقفت خطته لبيع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت الحكومة البريطانية أصدرت ترخيصا لتمكين تشيلسي من الاستمرار في التدريب ولعب مبارياته والوفاء بالتزاماته لبقية الموسم الرياضي الجاري. وسيعمل الدوري الآن مع النادي والحكومة لضمان استمرار الموسم كما هو مخطط له وبما يتماشى مع نية الحكومة.

بيان تشيلسي

وقال نادي تشيلسي، الخميس، إنه سيسعى لتغيير الرخصة التي يجب أن يعمل بموجبها الآن بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش.

وأوضح النادي في بيان «نعتزم الدخول في مناقشات مع الحكومة فيما يتعلق بنطاق الترخيص.. وسيشمل ذلك السعي للحصول على إذن لتعديل الترخيص من أجل السماح للنادي بالعمل بشكل طبيعي قدر الإمكان».

تعليق بيع تشيلسي

أعلنت وزارة المالية البريطانية، الخميس، تعليق بيع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، بعد العقوبات التي فرضتها الحكومة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش وتجميد أصوله الخميس، على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا.

وقالت وزارة المالية إن القيود «تنطبق على أي كيان يملكه أو يتحكم به رومان أبراموفيتش»، مضيفة «هذا يعني أن نادي تشيلسي لكرة القدم يخضع الآن أيضا لتجميد الأصول بموجب العقوبات المالية البريطانية».