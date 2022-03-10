بريطانيا تعاقب مالك تشيلسي الروسي أبراموفيتش وتجمد ممتلكاته

القاهرة - بوابة الوسط

قررت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، تجميد ممتلكات رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي.

وكشفت لندن، فرض عقوبات على أبراموفيتش، تشمل حظر معاملاته مع الأفراد والشركات البريطانية.

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وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس فرض تجميد كامل لأصول 7 رجال أعمال روس آخرين وحظر سفرهم من أجل ما قالت إنه «تشديد الضغط» على موسكو.

وذكر بيان للخارجية البريطانية أن رجال الأعمال السبعة ترتبط أعمالهم وثرواتهم ارتباطًا وثيقًا بالكرملين، ومن بينهم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم ورجل الصناعة أوليغ ديريباسكا.

دعم هجوم بوتين الشرس على أوكرانيا

ونقل البيان عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون القول إنه «لا يمكن أن تكون هناك ملاذات آمنة لأولئك الذين دعموا هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشرس على أوكرانيا».

وبدأت روسيا أواخر الشهر الماضي عملية عسكرية مستهدفة مدنًا وقواعد عسكرية أوكرانية بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود بين البلدين.