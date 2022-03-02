الملياردير السويسري فايس يدرس فرصة شراء تشلسي

القاهرة - بوابة الوسط

كشف هانزيورغ فايس، أحد أغنى رجال سويسرا، اليوم الأربعاء، أنه عُرض عليه فرصة شراء نادي تشلسي الإنجليزي وسط الضغوط التي يواجهها المالك الحالي الروسي رومان أبراموفيتش، في ظل غزو بلاده لأوكرانيا وقربه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال فايس صاحب الـ(86 عامًا)، مؤسس شركة تصنيع الأجهزة الطبية «سينتيز»، لجريدة بليك السويسرية إنه تم التواصل معه وثلاثة أشخاص آخرين، الثلاثاء.

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وكان أبراموفيتش (55 عامًا) أعلن السبت أنه سلَّم «إدارة ورعاية» النادي إلى مؤسسة أمناء النادي الخيرية. ولم يَرد اسمه على قائمة العقوبات البريطانية المتزايدة التي تستهدف المصارف والشركات الروسية وكبار رجال الأعمال الموالين للكرملين. إلا أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعرض لضغوط لعدم شمل أبراموفيتش بالنظر إلى قربه من بوتين.

أبراموفيتش أقرب مستشاري بوتين وأصدقائه

ووأوضح فايس «إن أبراموفيتش هو من أقرب مستشاري بوتين وأصدقائه.. مثل كل الأوليغارشيين، إنه خائف. يحاول أبراموفيتش حاليًا بيع جميع فيلاته في إنجلترا. كما يريد التخلص من تشلسي بأسرع وقت. إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، تلقيت عرضًا الثلاثاء لشراء تشلسي من أبراموفيتش».

وتابع الملياردير «عليَّ أن أنتظر أربعة أو خمسة أيام.. أبراموفيتش يطلب الكثير في الوقت الحالي.. تشلسي مدين له بملياري جنيه إسترليني.. لكن تشلسي لا يملك المال. هذا يعني أن أولئك الذين يشترون تشلسي يجب أن يعوّضوا لأبراموفيتش».