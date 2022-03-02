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الروسي أبراموفيتش يؤكد أنه سيبيع نادي «تشيلسي» الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 08:44 مساء
الروسي أبراموفيتش يؤكد أنه سيبيع نادي «تشيلسي» الإنجليزي
رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش. (الإنترنت)
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أعلن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، اليوم الأربعاء، أنه سيبيع نادي «تشيلسي» الإنجليزي الذي يملكه منذ العام 2003.

وقال الملياردير البالغ 55 عامًا، في بيان، «بعد التكهنات في وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة حيال امتلاكي لنادي تشيلسي.. في الوضع الحالي، اتخذت قرارًا ببيع النادي».

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وكان أبراموفيتش (55 عامًا) أعلن، السبت، أنه سلَّم «إدارة ورعاية» النادي إلى مؤسسة أمناء النادي الخيرية. ولم يرد اسمه على قائمة العقوبات البريطانية المتزايدة التي تستهدف المصارف والشركات الروسية وكبار رجال الأعمال الموالين للكرملين. إلا أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعرض لضغوط لعدم شمل أبراموفيتش بالنظر إلى قربه من بوتين.

فايس يدرس شراء «تشيلسي»
كشف هانزيورغ فايس، أحد أغنى رجال سويسرا، اليوم الأربعاء، أنه عرض عليه فرصة شراء نادي «تشيلسي» الإنجليزي وسط الضغوط التي يواجهها المالك الحالي الروسي رومان أبراموفيتش، في ظل غزو بلاده لأوكرانيا وقربه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال فايس صاحب الـ(86 عامًا)، مؤسس شركة تصنيع الأجهزة الطبية «سينتيز»، لجريدة «بليك» السويسرية إنه تم التواصل معه وثلاثة أشخاص آخرين، الثلاثاء.

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