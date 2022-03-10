خطوة جديدة من الحكومة البريطانية بشأن بيع «تشيلسي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المالية البريطانية، اليوم الخميس، تعليق بيع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، بعد العقوبات التي فرضتها الحكومة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش وتجميد أصوله الخميس، على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا.

وقالت وزارة المالية إن القيود «تنطبق على أي كيان يملكه أو يتحكم به رومان أبراموفيتش»، مضيفة «هذا يعني أن نادي تشيلسي لكرة القدم يخضع الآن أيضًا لتجميد الأصول بموجب العقوبات المالية البريطانية».

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بريطانيا تعاقب مالك تشيلسي

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إنها فرضت تجميدًا كاملًا لأصول رومان أبراموفيتش، ضمن 7 رجال أعمال روس آخرين وحظر سفرهم من أجل ما قالت إنه «تشديد الضغط» على موسكو.

وذكر بيان للخارجية البريطانية أن رجال الأعمال السبعة ترتبط أعمالهم وثرواتهم ارتباطًا وثيقًا بالكرملين، ومن بينهم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم ورجل الصناعة أوليغ ديريباسكا.

دعم هجوم بوتين الشرس على أوكرانيا

ونقل البيان عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون القول إنه «لا يمكن أن تكون هناك ملاذات آمنة لأولئك الذين دعموا هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشرس على أوكرانيا».

وبدأت روسيا أواخر الشهر الماضي عملية عسكرية مستهدفة مدنًا وقواعد عسكرية أوكرانية بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود بين البلدين.