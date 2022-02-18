الخسارة أمام باريس سان جرمان تضع ريال مدريد على المحك في الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

كان ريال مدريد حتى نهاية يناير يحلم بثلاثية تاريخية، لكن الخسارة من أتلتيك بيلباو في مسابقة الكأس والهزيمة أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا جعلت «النادي الملكي» يواجه خطر ضياع كل شيء بما في ذلك الدوري الإسباني بعد أن تقلص الفارق بين وبين ملاحقه إشبيلية إلى أربع نقاط. بالتالي، سيحاول المدرب كارلو أنشيلوتي الاستفادة من المباراة ضد ألافيس السبت كي يعيد الروح إلى لاعبيه ولمشجعي الفريق.

وجعلت الهزيمة من باريس سان جرمان الثلاثاء الماضي بذهاب ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد تحت وابل انتقادات وسخرية الصحافة الإسبانية. فبعدما كان يحلم بتحقيق الثلاثية، بات «النادي الملكي» على المحك وهو مهدد بضياع كل شيء في غضون أسابيع معدودة إذ إن الفارق بينه وبين ملاحقه إشبيلية بالدوري الإسباني قد تراجع لأربع نقاط. وهذا ما يجعل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مطالبا بتدارك الوضع اعتبارا من مباراته السبت ضد ضيفه ألافيس في «سانتياغو برنابيو» في المرحلة الخامسة والعشرين من «الليغا».

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وقد تكون المباراة منعطفا خطيرا في موسم النادي بعد أن ودع مسابقة الكأس في أوائل الشهر الحالي بخسارته أمام أتلتيك بلباو (صفر-1)، إضافة إلى خسارته الثلاثاء، أمام باريس سان جيرمان عقب تعادل مخيب مع فياريال في المرحلة الماضية بالدوري.

والمقلق بالنسبة للنادي الملكي ليس خسارته أمام سان جيرمان بهدف سجله الأخير في الوقت القاتل، بل الطريقة التي لعب فيها رجال أنشيلوتي والهيمنة المطلقة التي فرضها مضيفه في اللقاء.

الاعتماد على كريم بنزيما

وعلى الورق، من المفترض ألا يواجه ريال مدريد صعوبة في تخطي عقبة ضيف مني حتى الآن بـ14 هزيمة ما جعله يقبع في المركز الثامن عشر بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان. وبإمكانه الاعتماد على هدافه كريم بنزيما الذي عاد إليه الثلاثاء ضد باريس سان جرمان، وشارك منذ البداية بعد تعافيه من إصابة في الفخذ تعرض لها خلال التعادل مع إلتشي (2-2) في 23 يناير حين أضاع أول ركلة جزاء له في الدوري الإسباني.

وسيحاول أنشيلوتي الاستفادة من المباراة ضد ألافيس كي يعيد الروح إلى لاعبيه ومحاولة الإبقاء أقله على فارق النقاط الأربع بينه وبين إشبيلية الذي يسافر بدوره إلى كاتالونيا لمواجهة إسبانيول الأحد باحثا عن مواصلة صحوته.