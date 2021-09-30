بيليه يغادر المستشفى ويخضع لعلاج كيميائي

بيليه يعود مجددا إلى العناية المركزة. (إنترنت)

خرج أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه من المستشفى، الخميس، بعد خضوعه لجراحة لاستئصال ورم في القولون، على أن يخضع لعلاج كيميائي، بحسب ما أفاد طاقمه الطبي.

ودخل بيليه، البالغ 80 عاماً، مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في 31 أغسطس الماضي، عقب اكتشاف ورم في القولون خلال الفحوصات الروتينية.

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وأكد الأطباء أن حالة «الملك» الذي يُعتبر بنظر الكثيرين أفضل لاعب على مرّ الأزمنة، «مستقرة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان بيليه خضع في 4 سبتمبر الجاري في المستشفى، لجراحة لإزالة ورم في القولون، تم اكتشافه خلال فحوص روتينية، وبقي في العناية المركزة حتى 14 سبتمبر قبل نقله إلى غرفة عادية.