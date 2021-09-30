بيليه يغادر المستشفى ويخضع لعلاج كيميائي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 11:29 مساء
بيليه يعود مجددا إلى العناية المركزة. (إنترنت)

خرج أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه من المستشفى، الخميس، بعد خضوعه لجراحة لاستئصال ورم في القولون، على أن يخضع لعلاج كيميائي، بحسب ما أفاد طاقمه الطبي.

ودخل بيليه، البالغ 80 عاماً، مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في 31 أغسطس الماضي، عقب اكتشاف ورم في القولون خلال الفحوصات الروتينية.

- الأسطورة بيليه يتحدث إلى محبيه بعد العودة مجددا للعناية المركزة

وأكد الأطباء أن حالة «الملك» الذي يُعتبر بنظر الكثيرين أفضل لاعب على مرّ الأزمنة، «مستقرة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكان بيليه خضع في 4 سبتمبر الجاري في المستشفى، لجراحة لإزالة ورم في القولون، تم اكتشافه خلال فحوص روتينية، وبقي في العناية المركزة حتى 14 سبتمبر قبل نقله إلى غرفة عادية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

افتتاح معرض «إكسبو 2020» في دبي باحتفال كبير
اقتصاد
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة على حافة الهاوية وكومان في قلب العاصفة
رياضة عالمية
أربيش في حوار مع «الوسط»: فريق السويحلي سيكون منافسا صعبا في الدوري الليبي ...
رياضة محلية
رونالدو: جئت إلى مانشستر يونايتد من أجل اللحظات الحاسمة
رياضة عالمية
سجن ساركوزي عاما بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية
دولى
رئيس الأركان الأميركي: خسرنا الحرب في أفغانستان.. وهذه الأسباب
دولى
بعد وفاة شابة.. سلوفينيا تعلق استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»
دولى
وزارة المالية: حجب مخصصات الباب الثاني لبعض الجهات
ليبيا
دوري أبطال أوروبا: يوفنتوس يطيح بتشيلسي حامل اللقب (فيديو)
رياضة عالمية
منصات رقمية سرية وبلدات خاضعة لسيطرتهم.. مجلس الأمن يكشف أساليب مهربي البشر في ...
ليبيا
مجلس التطوير الاقتصادي يطلق مشروع «بناء الدولة الحديثة» غدا
ليبيا
«شيريف تيراسبول».. مغمور انفصالي وغامض يصدم الساحة الأوروبية
رياضة عالمية
أول تعليق من رئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن.. وتحدد ثلاث مهام ...
دولى
جامعة بنغازي أبطال للجامعات الليبية لثلاثيات السلة
رياضة محلية
المنفي يناقش مع الجويلي دور غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية في مكافحة ...
ليبيا
بريطانيا وأيرلندا الشمالية تقدمان مشروع قرار لتمديد عمل البعثة الأممية حتى ...
ليبيا
بالصور: مراسم تسليم وتسلم إدارة شركة الخليج العربي للنفط
ليبيا
«أفريكوم» تدعم جهود إجراء الانتخابات في موعدها.. وتشدد على ضرورة انسحاب القوات ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: اختتام فعاليات مهرجان «شحات» السياحي