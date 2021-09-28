كومان يبحث عن «وقت إضافي» مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا

يمرّ رونالد كومان بضغوطات متزايدة بعد الخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا. (ا ف ب/ارشيف)

قد يكون مستقبل رونالد كومان مع برشلونة الإسباني محسوما بالنسبة للرئيس جوان لابورتا، لكن المدرب الهولندي سيبحث هذا الأسبوع عن «وقت إضافي» من خلال الفوز بالمباراتين المهمتين ضد بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، وأتلتيكو مدريد حامل اللقب في الدوري المحلي.

وبعد ثلاث مباريات من دون فوز بدأها بهزيمة مذلة في «كامب نو» على يد بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري الأبطال، ومؤتمر صحفي تلا فيه بيانا من دون السماح للصحفيين بطرح أسئلتهم مطالبا فيه بمزيد من الدعم في هذه المرحلة، بدا كومان وكأنه يعدّ الساعات الأخيرة من حقبته مع النادي الكاتالوني.

وعقب تعادل مخيب مع قادش في الجولة قبل الماضية من الدوري المحلي في مباراة انتهى فيها الأمر بالمدافع جيرار بيكيه بأن يلعب في الخط الأمامي، دعا الأخير إلى التحلّي بالهدوء في هذه المرحلة من الموسم، لكنه تجنّب تأييد مدربه الهولندي الذي طُرد في اللقاء وعوقب بايقافه مباراتين.

وبدا كومان بعد التعادل مع غرناطة في المرحلة قبل الماضية، وكأنه يتجاهل فلسفة الاستحواذ التي تميز برشلونة، مشوّها سمعة لاعبيه في آن واحد. قائلا: «إذا نظرتم إلى فريقنا، ماذا يفترض بك أن تفعل؟ أن تلعب (تيكي-تاكا)»، في إشارة إلى الأسلوب التقليدي لبرشلونة المعتمد على التمريرات القصيرة والذي اشتهر مع المدرب السابق بيب غوارديولا.

بعد مواجهة بنفيكا في أول لقاء بين الفريقين منذ دور المجموعات لموسم 2012-2013 (فاز برشلونة خارج ملعبه 2-صفر وتعادلا إيابا صفر-صفر)، يلعب بلوغرانا السبت في الدوري المحلي خارج الديار ضد أتلتيكو مدريد حامل اللقب الذي يعاني بدوره من بداية صعبة. وستكون الخسارة في أي من المباراتين، حتى وإن كان الموسم في بدايته، قد تمثل ضربة مدمّرة لآمال برشلونة في أي من المسابقتين وربما تقنع مجلس الإدارة بالحاجة الى التغيير الآن.

ولكن في حال تحسّن النتائج والفوز بالمباراتين المهمتين، قد يحصل كومان على مساحة للتنفس حتى وإن بات محسوما بأن الهولندي ليس الخيار الطويل الأمد لرئيس النادي لابورتا.

- مصلحة مشتركة لكومان ولابورتا

وقد يستفيد لابورتا نفسه من فترة من الاستقرار، نظرا لأنه يحتاج الى الوقت ليس فقط لتحديد خليفة للهولندي، بل أيضا لإقناع أي مدرب بالانضمام الى نادٍ لا يزال يعمل على سداد أكثر من مليار يورو من الديون ويعاني من أزمة مالية كبيرة جدا أدت الى خسارة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لصالح باريس سان جيرمان الفرنسي، وستحرمه في المستقبل القريب من إجراء أي تعاقدات مؤثرة.

وعلى الرغم من أن فترة التوقف الدولي لمدة أسبوعين قد تبدو اللحظة المفضلة لإجراء تغيير، فإن المدرب الجديد، في حال التعاقد مع واحد، سيخوض ثلاث مباريات صعبة للغاية في مستهل مشواره ضد فالنسيا ودينامو كييف الأوكراني والغريم ريال مدريد، مما يعني أنه يواجه احتمال السقوط في أول مشواره.

ولكن السيناريو الأفضل لكومان ومجلس إدارة النادي هو أن يتعافى الفريق بطريقة مماثلة للموسم الماضي حين بدأ الدوري متعثرا قبل أن يرفع مستواه تدريجيا.

- نحن برشلونة وعلينا أن نقاتل

وكانت عودة الشاب أنسو فاتي إلى الفريق بعد غياب لعشرة أشهر بسبب الإصابة، السبب الأكبر للحماس في أروقة النادي الكاتالوني وفي أرضية الملعب، لاسيما أن وريث ميسي في ارتداء القميص رقم 10 وجد طريقه إلى الشباك بعد دخوله بديلا.

ويمكن أن تكون عودة فاتي مفصلية بالنسبة لبرشلونة الذي قرر أيضا التخلي عن الفرنسي أنطوان غريزمان على سبيل الإعارة لفريقه السابق أتلتيكو مدريد، وذلك ليس بسبب ما سيضيفه ابن الـ18 ربيعا من قوة إلى هجوم الكاتالوني وحسب، بل لما يمثله الآن أكثر من أي وقت مضى. فخريج أكاديمية «لا ماسيّا» يعتبر من الآمال القليلة المتبقية لبرشلونة من أجل البقاء بين أندية النخبة في القارة العجوز.

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وسجل الهولنديان ممفيس ديباي ولوك دي يونغ الهدفين الأولين، مؤكدين أن الإدارة ليست مخطئة على الدوام بعدما راهنت عليهما هذا الصيف لضمهما من ليون الفرنسي وإشبيلية الإسباني على التوالي. ومن المؤكد أن ليفانتي ليس من عيار بنفيكا الذي يأمل الاستفادة من عامل الأرض لكي يعوض اكتفائه بنقطة في الجولة الأولى بتعادله خارج ملعبه مع دينامو كييف (صفر-صفر).

لكن «نحن برشلونة وسنسعى الى الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وجميع المسابقات التي نشارك فيها» بحسب ما قال فاتي الأحد، مضيفا «جميع الفرق تريد الفوز بكل شيء لكننا برشلونة وعلينا أن نقاتل».