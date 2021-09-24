الكشف عن سر طرد رونالد كومان أمام قادش

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 سبتمبر 2021, 02:04 مساء
المدير الفني لفريق برشلونة، المدرب الهولندي رونالد كومان. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، كلمات المدير الفني لفريق برشلونة، المدرب الهولندي رونالد كومان، التي تسببت في طرده أمام قادش في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

وكان رونالد كومان صاحب الـ58 عاما، طرد في الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة، بسبب اعتراضه على قرارات الحكم.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن كومان اعترض بشدة على لقطة تواجد كرتين في الملعب، وعدم إيقاف الحكم للمباراة عقب هذه اللقطة، ومنحه بطاقة صفراء لسيرجيو بوسكيتس بعد أن ركل الكرة الثانية.

وأوضحت الصحيفة أن الحكم كتب في تقريره أن كومان قال للحكم الرابع: «مهلا.. على الحكم أن يطلق الصافرة.. على الحكم أن يطلق الصافرة.. اللعنة.. عليه أن يطلق الصافرة!».

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن مصير الهولندي رونالد كومان بات في الهواء عقب الفشل في تحقيق انتصار للمباراة الثالثة على التوالي.

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