تصريحات مثيرة في «كامب نو» بعد سقوط البارسا أمام البايرن.. كومان: نحن أقل جودة.. وبيكيه: لسنا مرشحين للقب (صور)

مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال. (إنترنت)

تغلب فريق بايرن ميونخ الألماني على برشلونة الإسباني 3-0، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتقدم بايرن عن طريق توماس مولر في الدقيقة 34، قبل أن يضيف زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 56، وفي الدقيقة 85 نجح ليفاندوفسكي في إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقه.



الحديث المثير لكومان بعد الهزيمة

أكد مدرب برشلونة، رونالد كومان، بعد الخسارة، على ملعب كامب نو، أن هذا هو الموجود حاليًا، قائلاً: «الفريق لعب بشكل جيد في الشوط الأول، ولكن يجب معرفة أحوال اللاعبين، جوردي ألبا كان مريضًا الليلة الماضية، لوك دي يونغ كان يلعب أول مباراة له مع البرسا، ويجب رؤية التغييرات التي أجريناها والتي أجراها البايرن، يجب أن نكون واقعيين في الحياة».

جودة لاعبو البايرن أفضل من برشلونة

وأضاف: «هناك فرق في جودة الفريقين، بايرن فريق لديه هؤلاء اللاعبين منذ وقت طويل، في خلال عامين أو ثلاثة، سيكون لاعبون الشباب أفضل بكثير، من الصعب قبول الوضع، ولكن هناك تحسن في الأمور».

ولكنه أبدى تفاؤله بشأن المستقبل القريب قائلاً: «سنستعيد لاعبين مثل ديمبيلي وأنسو فاتي وأغويرو وكوتينيو ولوك دي يونغ سيكون في أفضل حالاته، اليوم كان متاحًا لدينا فقط ثلاثة مهاجمين»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

ورغم الصورة السيئة التي ظهر بها برشلونة، لكن المدرب اعتبر أنّ فريقه بدأ المباراة بشكل جيد، وأشار إلى أنه اضطر لتبديل جوردي ألبا بسبب الإرهاق.

بيكيه: صحيح نحن البارسا لكن لسنا مرشحين

وأوضح قائد ومدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، أنه مقتنع بأن فريقه قادر على المنافسة، رغم هذه النتيجة الكبيرة، في مستهل مشوار الفريق في دور مجموعات دوري الأبطال، قائلا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: «نتيجة سيئة، لن نخدع أنفسنا، كانت مباراة متكافئة بين الفريقين حتى الهدف الأول، بينما تسبب لنا الهدف الثاني في ضرر كبير».

وأضاف: «سنرى ماذا سيحدث بنهاية الموسم، الوضع مختلف الآن، ولكن مع وجود عثمان ديمبيلي، وأنسو فاتي، ستكون الأمور أفضل، يجب أن أكون صريحًا، لسنا ضمن المرشحين للفوز باللقب، ولكن ليس هناك مشكلة من هذا الأمر، لم نكن مرشحين في مناسبات عديدة، وفي النهاية فزنا باللقب، الأمور قد تتغير كثيرًا، لا أبحث عن الأعذار، نحن البرسا».

مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال. (إنترنت)

مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال. (إنترنت)

مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال. (إنترنت)

مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال. (إنترنت)

مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الأبطال. (إنترنت)