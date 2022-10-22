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مصابة بالسرطان تقاضي شركة مستحضرات تجميل.. ما السر؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 01:32 مساء
مصابة بالسرطان تقاضي شركة مستحضرات تجميل.. ما السر؟
شعار لوريال (أ ف ب)
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ربطت دراسة، نشرت حديثا، بين السرطان ومنتجات تمليس الشعر، ما دفع امرأة أميركية مصابة بسرطان الرحم، درجت طويلاً على استخدام هذه المستحضرات، إلى رفع دعوى مدنية على مجموعة «لوريال».

وتقدّم المحامي الشهير بن كرامب بهذه الدعوى، بوكالته عن جيني ميتشل، التي استخدمت «هذه المنتجات الخطرة» على شعرها مدى نحو عقدين، على ما أفاد كرامب في بيان، قبل تشخيص إصابتها بسرطان الرحم، مما استلزم استئصال رحمها بالكامل.

- دراسة تكشف علاقة منتجات تمليس الشعر بسرطان الرحم

واستشهد بيان وكلاء ميتشل بدراسة جديدة كبيرة أجرتها معاهد الصحة الأميركية ونُشرت، الاثنين، أظهرت أن منتجات تمليس الشعر التي تستخدمها النساء وخصوصاً السود منهنّ، تساهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم، وفق «فرانس برس».

سرطان الرحم 
ويُعتبر سرطان الرحم (وهو غير سرطان عنق الرحم)، شكلاً نادراً نسبياً من السرطان، إلاّ أن معدلات الإصابة به آخذة في الارتفاع في الولايات المتحدة، وخصوصاً في صفوف النساء السود.

وبيّنت الدراسة أن استخدام هذه المنتجات بشكل متكرر، أي أكثر من أربع مرات في السنة، يؤدي إلى مضاعفة خطر الإصابة بسرطان الرحم.

ومن أبرز ما تطالب به الدعوى المدنية التي رُفعت الجمعة تعويضات عن عطل وضرر من الفرع الأميركي لشركة مستحضرات التجميل الفرنسية «لوريال»، إضافة إلى شركات أخرى.

وقال كرامب المعروف بتوكله عن عدد من عائلات السود في قضايا العنف المفرط من الشرطة «سنكتشف بلا شك أن قضية ميتشل المأسوية هي واحدة من حالات كثيرة خدعت فيها الشركات النساء السود بقوة لزيادة أرباحها».

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