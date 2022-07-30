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تسجيل أول وفاة بجدري القرود خارج أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 10:15 صباحا
تسجيل أول وفاة بجدري القرود خارج أفريقيا
طفل مصاب بجدري القرود (أرشيفية: الإنترنت)
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سجلت إسبانيا والبرازيل حالتي وفاة من جدري القرود، لتصبحا بذلك أول دولتين تعلنان عن حالة وفاة جراء هذا المرض، خارج قارة أفريقيا.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن 120 شخصًا نقلوا إلى المستشفى حتى الآن مصابين بجدري القرود، وتُوفي شخص واحد. وقالت وكالة الأنباء الإسبانية ووسائل إعلام اخرى إن هذه كانت أول حالة وفاة بسبب جدري القرود في البلاد، وفق «سكاي نيوز».

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ولم تدل الوزارة بمزيد من التفاصيل، وقالت فقط إن إسبانيا ظهرت بها 4298 إصابة بالمرض، من بينها 3500 حالة تقرييًا لرجال مارسوا الجنس مع رجال آخرين، كما كان من بين اجمالي المصابين 64 امرأة فقط.

البرازيل وإسبانيا
وقبل إعلان إسبانيا أول حالة وفاة، سبقتها ببضع ساعات البرازيل، أكبر دولة في أميركا الجنوبية.

وأعلنت البرازيل الجمعة، تسجيل أول وفاة من جدري القرود، كان ضحيتها رجل يبلغ من العمر 41 عاما.

ويعتقد الخبراء أن تفشي جدري القرود في أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية، بدأ من حفلين أقيما في بلجيكا وإسبانيا.

ويعد التفشي الحالي أكبر انتشار للفيروس، وصنفته منظمة الصحة العالمية على أنه حالة طوارئ صحية عالمية.

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