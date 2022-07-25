الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام اللقاح الدنماركي ضد جدري القرود

القاهرة - بوابة الوسط

وافقت المفوضية الأوروبية على توسيع استخدام لقاح مجموعة الأدوية الدنماركية «بافاريان نورديك» لمكافحة جدري القرود، وفق ما أعلنت الشركة الإثنين.

وصدر الضوء الأخضر من بروكسل، بعدما منحت الهيئة الأوروبية للأدوية (EMA)، موافقتها الجمعة على استخدام لقاح «إمفانكس» ضد جدري القرود، علما أنه معتمد منذ العام 2013 في الاتحاد الأوروبي ضد الجدري البشري، وفق وكالة «فرانس برس».

إطلاق أعلى مستوى من التأهب

يأتي كذلك بعدما أطلقت منظمة الصحة العالمية، أعلى مستوى من التأهب السبت في محاولة لاحتواء تفشي جدري القردة الذي أصاب حتى الآن نحو 17 ألف شخص في 74 بلدا، معظمها في أوروبا.

وقالت الشركة الدنماركية في بيان، إن «الموافقة على لقاح جدري القردة مثال على التعاون الجيد بين شركة (بافاريان نورديك) والمنظمين الأوروبيين، في حين أن مثل هذا القرار يستغرق عادة من ستة إلى تسعة أشهر».

- «الصحة العالمية» تطلق أعلى مستوى من التأهب بمواجهة «جدري القرود»

- أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال

ويسري الضوء الأخضر من المفوضية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك في يسلندا وليشتنشتاين والنرويج.

ويجرى تسويق لقاح (Imvanex) باسم جينيوس (Jynneos) في الولايات المتحدة، حيث اعتُمد لمكافحة جدري القرود منذ العام 2019، وهو ما يجعله اللقاح الوحيد المرخص للوقاية من المرض.

7 ملايين جرعة مطلوبة في الولايات المتحدة

وأعلنت الشركة تلقيها طلبا أميركيا جديدا في منتصف يوليو الجاري، يرفع عدد الجرعات المطلوبة في الولايات المتحدة إلى 7 ملايين، كذلك أعلنت عن طلب للحصول على 1.5 مليون جرعة من دولة أوروبية لم تسمها الأسبوع الماضي.

واكتُشفت أولى الإصابات بجدري القردة لدى البشر في العام 1970، وهو أقل خطورة وعدوى من الجدري البشري الذي جرى القضاء عليه في العام 1980.

أسباب انتقال المرض

وينتقل المرض عن طريق الاتصال الوثيق، وعادة ما يُشفى المريض من دون تدخل بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

ويظهر المرض، الذي كان حتى الآن متوطنا في عدد قليل من البلدان الإفريقية، على شكل طفح جلدي على الأعضاء التناسلية أو في الفم ويمكن أن يكون مصحوبا بنوبات من الحمى والتهاب في الحلق أو ألم في الغدد الليمفوية.

وفي معظم الحالات، المرضى رجال يمارسون الجنس مع رجال وهم صغار السن نسبيا، وحذر مدير منظمة الصحة العالمية من أن «هناك قلقا حقيقيا من أن الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال قد يتعرضون للوَصم أو اللوم على خلفية الارتفاع المفاجئ في الحالات، ما يزيد من صعوبة» تعقب المرض ووقفه.