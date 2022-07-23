«الصحة العالمية» تطلق أعلى مستوى من التأهب بمواجهة جدري القردة

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب السبت في محاولة لاحتواء تفشي جدري القردة الذي أصاب حتى الآن حوالى 17 ألف شخص في 74 بلدا، وفق ما أعلن مديرها العام.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي «قررت إعلان حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي» بمواجهة جدري القردة، موضحا أن الخطر في العالم معتدل نسبيا باستثناء أوروبا حيث يعتبر مرتفعا، وفق «فرانس برس».

«حال طوارئ صحية عامة دولية»

والخميس، خلال اجتماع طويل للجنة الخبراء، أوضح غيبرييسوس أنه «لا يزال قلقًا» من انتشار المرض، حتى لو انخفضت نسبة الانتشار في بعض الأماكن.

وترجِع إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مسؤولية إعلان «حال طوارئ صحية عامة دولية»، وهو أعلى مستوى من التنبيه لدى منظمة الصحة، ويتم ذلك بناء على توصيات لجنة الطوارئ.

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في أول اجتماع عُقد في 23 يونيو، أوصت غالبية الخبراء بألا تعلن منظمة الصحة حال طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا. وكتب أستاذ قانون الصحة الأميركي ومدير مركز منظمة الصحة العالمية لقانون الصحة لورنس غوستن مساء الجمعة على «تويتر» «جدري القرود» خرج عن السيطرة ولا يوجد سبب قانوني أو علمي أو صحي لعدم إعلان حالة طوارئ صحية عامة دولية».

توعية حول أسباب انتشار «جدري القرود»

واكتُشفت الزيادة غير العادية في حالات الإصابة بـ«جدري القرود» في أوائل مايو خارج بلدان وسط وغرب أفريقيا، حيث يتوطن الفيروس عادة، وقد انتشر مذاك في كل أنحاء العالم وشكلت أوروبا بؤرته.

يعتبر «جدري القرود» الذي اكتشف لدى البشر العام 1970، أقل خطورة وعدوى من الجدري الذي تم القضاء عليه العام 1980. في معظم الحالات، يكون المرضى رجالًا شاذين جنسيًا، شبابًا نسبيًا، ويعيشون بشكل رئيسي في المدن، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

استخدام لقاح للجدري البشري

وأكدت دراسة، نُشرت الخميس في مجلة «نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين»، هي الأكبر عن هذا الموضوع وتستند إلى بيانات من 16 دولة مختلفة، أن الغالبية العظمى (95%) من الحالات الحديثة تم نقلها أثناء اتصال جنسي وأن 98% من الحالات سُجلت لدى رجال مثليين وثنائيي الجنس.

وقال غيبرييسوس: «يمثل أسلوب الانتقال هذا في الوقت نفسه فرصة لتنفيذ تدخلات صحية عامة مستهدفة، كما أنه يمثل تحديًا، لأنه في بعض البلدان، تواجه المجتمعات المتضررة (من جدري القرود) تمييزًا يهدد حياة» أفرادها.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية (إي إم إيه)، الجمعة، إنها وافقت على استخدام لقاح للجدري البشري، وتوسيع استخدامه ضد انتشار مرض «جدري القرود». وبات هذا اللقاح مستخدمًا بالفعل لهذا الغرض في كثير من البلدان، بما في ذلك فرنسا.