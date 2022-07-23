أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت السلطات الصحية الأميركية، لأول مرة إصابة بمرض جدري القرود بين الأطفال في الولايات المتحدة.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان اليوم، إنه ليس هناك ارتباط بين الإصابتين اللتين جرى اكتشافهما ومن المحتمل أن تكونا نتيجة انتقال العدوى بالمنزل، مضيفة أن الطفلين المصابين بحالة طيبة ويجري علاجهما، بحسب وكالة «رويترز».

أعراض الإصابة بجدري القرود

ويسبب جدري القرود أعراضًا شبيهة بالإنفلونزا وطفحًا جلديًا، وانتشر بشكل كبير خارج دول غرب ووسط أفريقيا حيث يتوطن المرض، والذي ينتقل بشكل رئيسي من خلال الاختلاط الوثيق.

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وجرى حتى الآن هذا العام تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بجدري القرود في أكثر من 60 دولة، وخمس حالات وفاة في أفريقيا.