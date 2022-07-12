روسيا تسجل أول حالة إصابة بجدري القرود

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في روسيا.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن الخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، القول إن المريض كان في رحلة إلى أوروبا، وتوجه إلى مؤسسة للرعاية الصحية بعد إصابته بطفح جلدي مميز.

وجرى عزل المريض ورصد مخالطيه ووضعهم تحت المراقبة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

جدري القرود.. مرض نادر

وجدري القرود مرض نادر يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان وبالعكس، وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفح جلدي يشبه الجدري على اليدين والوجه.

والمرض عموما متوطن في غرب ووسط أفريقيا، وسجلت إصابات به في أوروبا منذ مايو، ويتزايد منذ ذلك الحين عدد الدول التي رصدته على أراضيها.

- منظمة الصحة العالمية تدعو أوروبا لتحرك «عاجل» للحد من تزايد المصابين بجدري القرود

وفي 1 يوليو الجاري، دعت منظمة الصحة العالمية، إلى «تحرك عاجل» للحد من تفشي جدري القرود في أوروبا مع ازدياد عدد المصابين ثلاثة أضعاف منذ أسبوعين في القارة المذكورة.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في بيان إن على الدول الأوروبية «تكثيف جهودها في الأسابيع والأشهر المقبلة لتجنب توطن جدري القرود في منطقة جغرافية أكبر»، علما أن أوروبا سجلت أكثر من 4500 إصابة مؤكدة، أي 90% من الإصابات التي أحصيت في العالم منذ منتصف مايو.