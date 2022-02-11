أمراض محتملة تصيب متعافي «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

يتواصل تأثير الإصابة بفيروس كورونا لما بعد الشفاء منه، لدى كثير من المرضى، وهو الأمر الذي يشغل اهتمام الباحثين والعلماء.

وأخيرا، أعلن البروفيسور، يوري سيريبريانسكي، أخصائي الأمراض الباطنية، أن مرض «كوفيد-19» يمكن أن يحفز ظهور وتطور أمراض خطيرة مختلفة، وفق «روسيا اليوم».

وفي حديث إلى راديو «سبوتنيك»، ويشير البروفيسور الروسي، إلى أن عدوى الفيروس التاجي المستجد، لا تكتفي بإلحاق أضرار بالجسم فقط، بل يمكن أن تحفز الإصابة بأمراض أخرى.

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ويوضح سيريبريانسكي أن اضطراب عمل منظومة المناعة والضعف العام الناجم عن الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد يفسح المجال للإصابة بعدوى فيروسية أخرى.

ويضيف العالم الروسي: «غالبا ما يكون جلد من يعاني من «كوفيد-19» رطبا نتيجة التعرق بسبب ارتفاع درجة الحرارة. هذه الحالة يمكن أن تسبب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا والالتهاب الرئوي الفيروسي وغيرها. أي فيروس يحل محل آخر».

ويمكن أن تصبح عدوى الفيروس التاجي المستجد «دليلا» ليس فقط على أمراض فيروسية، بل وأمراض مزمنة أيضا.

ويختتم سيريبريانسكي بالقول: «تسبب الإصابة بالفيروس التاجي المستجد ضعف الجهاز العصبي ومنظومة المناعة، ما قد يؤدي إلى تفاقم أمراض المناعة الذاتية التي يعاني منها المريض فعلا. وإذا كان المريض يعاني من أمراض الروماتيزم وأمراض الجهاز التنفسي، فيمكن أن تتحول هذه الأمراض إلى أمراض مزمنة».