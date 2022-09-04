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ألمانيا توافق على حزمة إجراءات جديدة لتخفيف العبء على المستهلكين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 10:57 صباحا
ألمانيا توافق على حزمة إجراءات جديدة لتخفيف العبء على المستهلكين
رجل يعيد تزويد سيارته بالوقود في محطة محروقات في دورتموند غربي ألمانيا، 1 يونيو 2022. (أ ف ب)
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وافقت الأحزاب الثلاثة بالائتلاف الحاكم في ألمانيا على حزمة إجراءات اقتصادية جديدة لمساعدة المستهلكين على مواجهة الزيادات الحادة الأخيرة في الأسعار، بسبب جائحة «كورونا» وغزو روسيا لأوكرانيا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على المحادثات.

ومع ذلك، لم يكشف أو تعلن تفاصيل حزمة الإجراءات الجديدة، ثالث حزمة يجري تمريرها خلال الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يكشف المستشار الألماني أولاف شولتس التفاصيل في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت غرينتش) خلال مؤتمر صحفي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

دعم المتقاعدين والطلاب
فيما جرى أيضًا، بحث دعم فئات محددة مثل المتقاعدين والطلاب، وخفض في الضرائب وبديل لتذكرة 9 يورو للنقل العام الشهرية المخفضة.

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وكان شولتس أعلن في اجتماع لمجلس الوزراء منتصف الأسبوع الماضي، حزمة إعانات «مصممة بدقة قدر الإمكان، وفعالة قدر الإمكان، ومحددة الأهداف بقدر الإمكان».

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