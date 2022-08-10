Atwasat

ألمانيا تتحرك لحماية عمالها من غول التضخم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 01:34 مساء
ألمانيا تتحرك لحماية عمالها من غول التضخم
رجل يعيد تزويد سيارته بالوقود في محطة محروقات في دورتموند غربي ألمانيا، 1 يونيو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، الأربعاء، أن ألمانيا ستقدم إعفاءات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو لمساعدة العمال على مواجهة التضخم المتصاعد.

وأشار ليندنر إلى أن حزمة الإجراءات هذه تتمثل بشكل خاص في رفع المستوى الذي سيجرى من خلاله تطبيق الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42%، وزيادة مقدار المخصصات العائلية، مشددا على أن الحكومة «اضطرت للتحرك» في مواجهة ارتفاع الأسعار، لا سيما أسعار الطاقة، وفق وكالة «فرانس برس».

بلغ معدل التضخم في ألمانيا 7.5% في يوليو، وهو أقل جزئيا من 7.6% المسجل في يونيو، مدفوعا بشكل أساسي بأسعار الطاقة التي ارتفعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

- شحنات الغاز الروسي عبر «نورد ستريم» تراجعت إلى 20%

أهداف الخطة الألمانية الجديدة
وقال ليندنر إن خطته تهدف بشكل أساسي إلى معالجة مشكلة العمال الذين يجدون أنفسهم أمام عبء ضريبي أعلى لأنهم تلقوا زيادة في الأجور لمكافحة التضخم. ونتيجة لذلك، يخسر هؤلاء المكاسب التي حصلوا عليها بسبب ارتفاع الضرائب المستحقة.

هذه الظاهرة المسماة «التعاقب البارد»، تصيب عادة ذوي الدخل المنخفض بشكل أقوى. وفي هذا الإطار، أشار ليندنر إلى أن 48 مليون ألماني ستُفرض عليهم ضرائب أعلى انطلاقا من يناير، في حال لم يجرِ تقديم إعفاءات. وقال إن «تستفيد الدولة في وقت تصبح فيه الحياة اليومية أكثر كلفة... هذا ليس عدلا كما أنه خطير على التنمية الاقتصادية».

وأوضح الوزير الألماني أنه «بالنسبة لعديد الأشخاص، باتت الحياة اليومية أكثر كلفة بكثير. نخشى ارتفاع أسعار الغاز والطاقة والغذاء»، وأضاف: «التوقعات الاقتصادية لبلادنا أصبحت أكثر هشاشة ويجب خفض التوقعات بشأن النمو الاقتصادي».

وسبق أن اعتمدت الحكومة الألمانية بالفعل تدابير لدعم القوة الشرائية، من بينها تدابير موقتة لخفض فواتير الطاقة المنزلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن زوجة شقيق الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن زوجة شقيق الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل ...
البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما

البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما
شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي

شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي
الجزائر: السجن لمؤثرين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال

الجزائر: السجن لمؤثرين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال
«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب

«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب
قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار

قرعة أبطال أفريقيا.. الأهلي طرابلس يواجه فريق كمكم زنجبار
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين

«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»

«بوابة الوسط» تستعرض لمحات الأندية الليبية في القارة السمراء قبل قرعة «كاف»
خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع

خطة بايدن لحصار التضخم لن تنقذ الأسواق.. ونصائح للمستثمرين بالتحول إلى السلع
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني

«علي بابا» تخفض قوتها العاملة نحو 10 آلاف في الربع الثاني
«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر السينمائي»

«الباصطرديا - ذات مرة في طرابلس» لعبدالله الغالي ضمن الفائزين بمنح «البحر الأحمر...
8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب
بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022

بدء طرح قميص منتخب البرازيل بحلته الجديدة في كأس العالم قطر 2022
مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا

مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة ترامب في فلوريدا
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما

«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»

بعدما رفضته مصراتة.. بنغازي تستضيف أكبر معرض عائم للكتاب على متن «لوغوس هوب»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان يطلق حملة للتنقيب عن الغاز: «لسنا بحاجة إلى إذن من أحد»
إردوغان يطلق حملة للتنقيب عن الغاز: «لسنا بحاجة إلى إذن من أحد»
مع زيادة الإيجارات.. أزمة السكن تطحن المستأجرين في نيويورك
مع زيادة الإيجارات.. أزمة السكن تطحن المستأجرين في نيويورك
البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما
البرازيل.. أكبر نسبة انخفاض في الأسعار منذ 42 عاما
أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية
أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية
زيادة أسعار الكهرباء في سريلانكا بـ264%
زيادة أسعار الكهرباء في سريلانكا بـ264%
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»
«إيرباص» تفسخ بقية عقدها مع «الخطوط الجوية القطرية»...
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات؟
لماذا رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الأولى منذ ......
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية...
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة السادسة
أعلى زيادة منذ 27 عاما.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة ......
الاتحاد الأوروبي يحظر واردات الذهب الروسي
الاتحاد الأوروبي يحظر واردات الذهب الروسي...
المزيد
مصر: صعود أسعار الوقود يرفع التضخم إلى 13.6% يوليو الماضي
مصر: صعود أسعار الوقود يرفع التضخم إلى 13.6% يوليو الماضي...
ألمانيا تتحرك لحماية عمالها من غول التضخم
ألمانيا تتحرك لحماية عمالها من غول التضخم...
ماسك يبيع أسهما من «تسلا» تحسبا لخسارة معركته مع «تويتر»
ماسك يبيع أسهما من «تسلا» تحسبا لخسارة معركته مع «تويتر»...
زيادة أسعار الكهرباء في سريلانكا بـ264%
زيادة أسعار الكهرباء في سريلانكا بـ264%...
أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية
أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط