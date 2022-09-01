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صندوق النقد يعلن اتفاقا على خطة إنقاذ لسريلانكا بـ2.9 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 08:16 صباحا
صندوق النقد يعلن اتفاقا على خطة إنقاذ لسريلانكا بـ2.9 مليار دولار
شعار صندوق النقد الدولي في واشنطن، (أرشيفية: ا ف ب)
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أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، التوصل إلى اتفاق مع سريلانكا على خطة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، تمتدّ على أربعة أعوام، لمساعدة هذا البلد الواقع في جنوب آسيا والغارق في أزمة اقتصادية عميقة.

وقال الصندوق في بيان بعد مفاوضات استمرّت تسعة أيام في كولومبو، إن «أهداف برنامج سريلانكا الجديد المدعوم من الصندوق، هي استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية خطيرة، تمثلت لأشهر بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية. وتخلفت عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في منتصف أبريل.

وأشار الصندوق إلى أن أي مساعدة مالية منه تتطلب إعادة هيكلة هذا الدين كشرط مسبق. وأضاف في بيانه «ستكون هناك حاجة لتخفيف عبء الديون من دائني سريلانكا، وتمويل إضافي من شركاء متعددي الأطراف للمساعدة في ضمان القدرة على تحمل الديون وسد فجوات التمويل».

وتابع أن «الضمانات المالية من الدائنين الرسميين لسريلانكا التي تهدف إلى استعادة القدرة على تحمل الديون، وكذلك تنفيذ جهد بحسن نية للتوصل إلى اتفاق تعاوني مع الدائنين من القطاع الخاص أمر بالغ الأهمية، قبل أن يتمكن صندوق النقد من تقديم الدعم المالي لسريلانكا».

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