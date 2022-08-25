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كاليفورنيا تتجه لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود بحلول 2035

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 11:47 صباحا
كاليفورنيا تتجه لحظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود بحلول 2035
ممر للسيارات التي تضم راكبين على الأقل في سان رافاييل بولاية كاليفورنيا الأميركية، 6 مايو 2011. (أ ف ب)
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تبحث السلطات في كاليفورنيا، الخميس، إقرار نصّ يحظر بحلول العام 2035 بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود في الولاية الأميركية التي تقود الجهود المبذولة في البلاد لبلوغ هدف «صفر انبعاثات».

ويضع النص، الذي سيناقشه «مجلس جودة الهواء» في كاليفورنيا، إطارا قانونيا للأهداف البيئية التي حدّدها في سبتمبر 2020 حاكم الولاية الديمقراطي غافين نيوسوم، والتي يُتوقّع أن تشجّع ولايات أخرى على أن حذو حذوها. ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية عن العضو في «مجلس جودة الهواء» دانيال سبيرلنغ، قوله إن حظوظ إقرار النصّ تبلغ «99.9%». ويحظر الإجراء المقترح، على مراحل، بيع السيارات الجديدة العاملة على البنزين أو المازوت.

وتنصّ المرحلة الأولى من التنظيم المقترح على أن يكون ثلث السيارات الجديدة المباعة في الولاية اعتبارا من العام 2026 «خاليا من الانبعاثات»، أي سيارات تعمل بالكهرباء أو الهيدروجين إضافة إلى بعض أنواع السيارات ذات المحركات الهجينة. وبحلول العام 2030 ترتفع هذه النسبة إلى الثلثين.

اتجاه لوقف تصنيع السيارات ذات الانبعثات الملوثة
وقال سبيرلنغ إن هذا الإجراء سيكون عند إقراره «أمرا هائلا»، وأضاف: «هذه أهم خطوة يقوم بها مكتب جودة الهواء في كاليفورنيا خلال السنوات الثلاثين الماضية. هذا الأمر مهمّ، ليس فقط لكاليفورنيا بل للبلد بأسره وللعالم».

وكاليفورنيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 40 مليون نسمة هي أكبر سوق في الولايات المتّحدة، والمعايير التنظيمية التي تقرّها سلطات هذه الولاية تؤثّر على قطاع التصنيع في سائر أنحاء الولايات المتحدة. وفي يناير 2021 أعلنت «جنرال موتورز» أنها ستوقف بحلول العام 2035 تصنيع السيارات ذات الانبعاثات الملوثة.

وفي السنوات الأخيرة حاولت دول عديدة، ولا سيّما في أوروبا، الحد من التلوث الناجم عن السيارات. وفي هذا الإطار تعهدت كل من بريطانيا وسنغافورة و«إسرائيل» أن تحظر بحلول العام 2030 مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالبنزين أو الديزل، في حين أتى هدف النرويج أكثر طموحا إذ قررت الدولة الاسكندينافية فرض هذا الحظر اعتبارا من 2025.

وفي نهاية يونيو وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل اعتبارا من 2035، وذلك في إطار المساعي الرامية لبلوغ الحياد الكربوني في أوروبا بحلول 2050.

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