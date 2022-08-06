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ماسك: صفقة «تويتر» قد تُجرى إذا قدموا دليلا على صحة حسابات المستخدمين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 12:22 مساء
ماسك: صفقة «تويتر» قد تُجرى إذا قدموا دليلا على صحة حسابات المستخدمين
حساب إيلون ماسك على تويتر. (الإنترنت)
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قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، إن صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار، يمكن أن تمضي قدما إذا كشفت الشركة عن طريقة أخذ عينة من 100 حساب وكيفية إثبات أنها حسابات حقيقية.

وكتب ماسك على «تويتر»، اليوم السبت «لكن إذا تبين أن إفصاحات الشركة بخصوص هذا الشأن لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية زائفة فعليًا، فلا ينبغي أن يحدث ذلك»، بحسب وكالة «رويترز».

ادعاءات «غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة»
ورفضت شركة «تويتر»، الخميس مزاعم ماسك بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذه الادعاءات «غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة».

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وساق ماسك هذه المزاعم في دعوى مضادة، لم يُعلن عنها إلا يوم الخميس.

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