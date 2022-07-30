Atwasat

تصعيد جديد.. إيلون ماسك يتقدم بشكوى قضائية «مضادة» ضد «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 04:05 مساء
تصعيد جديد.. إيلون ماسك يتقدم بشكوى قضائية «مضادة» ضد «تويتر»
إيلون ماسك. (الإنترنت)
alwasat radio

قدم إيلون ماسك الذي تلاحقه «تويتر» أمام القضاء الأميركي لتخليه عن التزامه بشراء شبكة التواصل الاجتماعي هذه، شكوى مضادة على المنصة أمام محكمة ديلاوير على ما أظهرت وثيقة قانونية.

وجاء في مذكرة لمحكمة ديلاوير المتخصصة بقانون الأعمال المكلفة هذا الملف أن الشكوى المرفوعة «سرًا» أتت في وثيقة من 164 صفحة ولا يمكن للجمهور الاطلاع عليها بعد. لكنها ستنشر سريعًا، إذ أن قواعد المحكمة ترغم ماسك على نشر نسخة علنية تحذف منها الأسرار الصناعية ومعلومات أخرى حساسة قد تكون تحويها، بحسب «فرانس برس».

«تويتر» قد تكون كذبت حول عدد مستخدميها 
وأتت شكوى ماسك المضادة بعدما حدد القاضي المشرف على الشكوى التي رفعتها «تويتر» ضده، بدء الجلسات في 17 أكتوبر. وقد يكون أحد المآخذ الواردة في شكوى ماسك أن «تويتر» قد تكون كذبت حول عدد مستخدميها بعدما قبلت عرض الشراء الذي قدمه على ما ذكرت جريدة «وول ستريت جورنال».

- هل تواجه «تويتر» مستقبلا مظلما بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟
- بعد شراء ماسك لـ«تويتر».. واشنطن قلقة من وسائل التواصل الاجتماعي

وكان ماسك أعلن في أبريل نيته شراء شبكة التواصل الاجتماعي بسعر 44 مليار دولار، لكنه أكد مطلع يوليو أنه وضع حدًا للاتفاق بحجة أن الشركة ومقرها في سان فرانسيسكو، قد تكون كذبت حول نسبة الحسابات الآلية والرسائل التطفلية على المنصة.

 تعويضات على فسخ العقد  تقدر بمليار دولار
ورفعت «تويتر» الشكوى في 12 يوليو أمام محكمة في ديلاوير في جنوب شرق الولايات المتحدة لإرغام أغنى أغنياء العالم على الالتزام بالشراء. وتسعى شبكة التواصل الاجتماعي إلى دفع ماسك إلى احترام اتفاق الشراء أو الحصول على تعويضات على فسخه تقدر بمليار دولار. وكان ماسك تعهد بشراء سهم «تويتر» بسعر 54.20 دولار.

إلا أن التراجع العام في الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة وانهيار عائدات الإعلانات في شبكة التواصل الاجتماعي هذه والانتقادات العلنية التي طالت ماسك، أدت إلى تراجع كبير في سعر السهم ليصل إلى حدود 32 دولارًا في 11 يوليو عشية التقدم بالشكوى ضد ماسك.  وتم التداول بسهم «تويتر»، الجمعة، بسعر 41.61 دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام
ليفربول Vs مانشستر سيتي.. من سيتوج بلقب «درع المجتمع» قبل انطلاق الموسم الجديد؟

ليفربول Vs مانشستر سيتي.. من سيتوج بلقب «درع المجتمع» قبل انطلاق الموسم الجديد؟
«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافية بأبوظبي

«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافية بأبوظبي
«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»

«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»
جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح

جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح
جويلي: الحرب واردة بقوة إذا استمر التعنت.. وهناك مسارا بديلا للخروج من الأزمة

جويلي: الحرب واردة بقوة إذا استمر التعنت.. وهناك مسارا بديلا للخروج من الأزمة
صداع السلاح

صداع السلاح
زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق

زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق
شاهد في «وسط الخبر»: طرابلس والحرب المقبلة.. قراءة في الممكن والمستبعد

شاهد في «وسط الخبر»: طرابلس والحرب المقبلة.. قراءة في الممكن والمستبعد
ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟

ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟
عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها

عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها
عبدالحميد النيهوم: السنديانة في وجه الريح

عبدالحميد النيهوم: السنديانة في وجه الريح
أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا
غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد

غلق باب التطوع في مونديال قطر 2022.. الأحد
القيقب

القيقب
عالم ليبي ينجز أبحاثا لتشخيص سرطان المريء باستخدام الذكاء الصناعي

عالم ليبي ينجز أبحاثا لتشخيص سرطان المريء باستخدام الذكاء الصناعي
تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على الحالة الليبية؟

تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على ...
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة

عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافية بأبوظبي
«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافية بأبوظبي
مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق على صعود
مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق على صعود
«إكسون موبيل» و«شيفرون» تحققان أرباحا هائلة مع ارتفاع أسعار النفط
«إكسون موبيل» و«شيفرون» تحققان أرباحا هائلة مع ارتفاع أسعار النفط
«غازبروم» تعلن وقف شحنات الغاز المرسلة إلى لاتفيا
«غازبروم» تعلن وقف شحنات الغاز المرسلة إلى لاتفيا
معركة الغاز بين روسيا والغرب (تسلسل زمني)
معركة الغاز بين روسيا والغرب (تسلسل زمني)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات محتملة للشركات
حكومات أوروبية تطالب بإلغاء بعض الرحلات الجوية.. وإفلاسات ......
«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار
«تويتر» ترسل خطابا إلى ماسك لإنقاذ الصفقة من الانهيار...
فرنسا ستعرض 9.7 مليار يورو لامتلاك كامل مؤسسة الكهرباء في البلاد
فرنسا ستعرض 9.7 مليار يورو لامتلاك كامل مؤسسة الكهرباء في ......
الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام لمنطقة اليورو عام 2023
الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام......
«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء
«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء...
المزيد
«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف أوكرانيا وترجح تخلفها عن سداد الدين
«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف أوكرانيا وترجح تخلفها عن سداد ......
تصعيد جديد.. إيلون ماسك يتقدم بشكوى قضائية «مضادة» ضد «تويتر»
تصعيد جديد.. إيلون ماسك يتقدم بشكوى قضائية «مضادة» ضد ......
رئيس إيني: اتخذنا إجراءات سريعة لضمان إمدادات جديدة للغاز الطبيعي
رئيس إيني: اتخذنا إجراءات سريعة لضمان إمدادات جديدة للغاز ......
معركة الغاز بين روسيا والغرب (تسلسل زمني)
معركة الغاز بين روسيا والغرب (تسلسل زمني)...
«غازبروم» تعلن وقف شحنات الغاز المرسلة إلى لاتفيا
«غازبروم» تعلن وقف شحنات الغاز المرسلة إلى لاتفيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط