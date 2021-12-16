البنك الدولي يوفر 93 مليار دولار لتمويل الدول الأكثر فقرا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 08:36 صباحا
مقر البنك الدولي في واشنطن، 12 فبراير 2021، (ا ف ب)

أعلن البنك الدولي حصول المؤسسة الدولية للتنمية، ذراعه المعنية بمساعدة البلدان الأشد فقرًا، على تمويل قياسي قدره 93 مليار دولار لمساعدة هذه البلدان على التعامل مع تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال البنك في بيان إن هذا أكبر «تجديد» على الإطلاق لموارد المؤسسة الدولية للتنمية التي تقدم دعمًا ماليًا لـ74 دولة، غالبيتها في أفريقيا، حسب وكالة «فرانس برس».

والمؤسسة الدولية للتنمية هي جزء من مجموعة البنك الدولي، معني بمساعدة أشد بلدان العالم فقرًا، من خلال تقديم قروض وهبات لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، والحد من عدم المساواة وتحسين الأوضاع المعيشية في هذه الدول.

وتموَّل هذه المؤسسة بالدرجة الأولى من مساهمات الدول الأعضاء في البنك، ويجتمع المانحون مرة كل ثلاث سنوات لتجديد مواردها.  وتجديد الموارد الذي أعلن عنه البنك الأربعاء سيغطّي حاجات المؤسسة للفترة الممتدّة حتى يوليو العام 2022.

وبدأت جولة التمويل الـ19 للمؤسّسة في يوليو العام الماضي، أي قبل عام من الموعد الذي كان يفترض أن تبدأ فيه وذلك نظرًا للأزمة الراهنة.

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