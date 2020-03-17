«كورونا» يجبر «إكسون» على خفض «كبير» في الإنفاق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 08:35 صباحا
موقع إنتاج تابع لشركة «إكسون موبيل». (أرشيفية: الإنترنت)

قالت شركة «إكسون موبيل» إنها ستنفذ خفضا «كبيرا» في الإنفاق في مواجهة تراجع غير مسبوق في أسعار النفط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح دارين وودز الرئيس التنفيذي للشركة في بيان، نقلته وكالة «رويترز» إن أكبر شركة منتجة للنفط في الولايات المتحدة تعيد تقييم ميزانية إنفاق رأسمالي بنحو 33 مليار دولار وُضعت حين كانت الأسعار مرتفعة. وأضاف البيان أن الشركة ستضع تفاصيل التخفيضات المحددة في وقت لاحق.

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وتراجع سعر خام برنت المرجعي أمس الإثنين أكثر من 10% ليبلغ ادنى مستوى له منذ أربع سنوات، على خلفية الارتفاع الكبير في العرض مقابل تباطؤ للطلب مع تفشي وباء «كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد.

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