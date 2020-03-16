انخفاض سعر «خام برنت» إلى أدنى مستوى منذ أربع سنوات

تراجع سعر خام برنت المرجعي الإثنين أكثر من عشرة بالمئة ليبلغ ادنى مستوى له منذ أربع سنوات، على خلفية الارتفاع الكبير في العرض مقابل تباطؤ للطلب مع تفشي وباء «كوفيد-19» المعروف بكورونا المستجد.

ونحو الساعة الحادية عشر بتوقيت غرينتش انخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم مايو إلى 30,22 دولارا للبرميل، أي بنسبة 10,66% مقارنة مع سعر الإغلاق الجمعة، وهو أقل مستوى منذ فبراير 2016، وفي نيويورك، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط لشهر نيسان/ابريل بنسبة 8,04% إلى 29,18 دولاراً، ولا يزال مع ذلك أعلى من المستوى الذي بلغه الاثنين الماضي (27,34 دولاراً).

وشهدت أسعار النفط الأسبوع الماضي تدهوراً كبيراً هو الأسوأ منذ أزمة عام 2008، خسرت في نهايته نحو نسبة 25%، وحذر المحلل في مؤسسة «أواندا» المالية كريغ إرلام من أن «سعر برنت قد ينخفض إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل».

من جهته أشار المحلل في شركة «إس اي بي» بيارني شيلدروب إلى أن «العرض والطلب يسيران باتجاهين مختلفين بشكل ندرت ملاحظته سابقاً»، وهي ظاهرة تزيد من الضغط على أسعار البرميلين المرجعيين.

وتتأثر الأسعار بأفق تباطؤ الطلب العالمي على خلفية التدابير المتخذة من الدول للحد من تفشي «كوفيد-19»، وحرب الأسعار بين دول منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا.

وأطلقت السعودية والإمارات، المنتجين الضخمين للنفط داخل المنظمة، حرب الأسعار مع إعلانهما نيتهما إغراق الأسواق العالمية بالذهب الأسود في أعقاب رفض روسيا في 6 مارس الحد من الإنتاج في سبيل دعم الأسعار.

ويزداد الضغط على أسعار الخام أيضاً مع تفشي وباء كورونا المستجد خصوصاً في أوروبا، والذي يجمّد الأسواق المالية ويزيد خشيتها من انكماش اقتصادي عالمي، وقرر الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأحد خفضاً كبيراً واستثنائياً لأسعار الفائدة إلى ما بين 0 و0,25%، ما ساهم في زيادة مخاوف المستثمرين.