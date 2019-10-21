أسعار النفط تهبط 1% مع تزايد القلق بشأن الطلب العالمي

مصفاة للنفط، (الإنترنت: أرشيفية)

انخفضت أسعار النفط نحو 1%، الإثنين، وسط دلائل على استمرار وفرة المعروض العالمي من الخام فضلا عن بواعث قلق بشأن النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 46 سنتا، أو 0.77%، لتبلغ عند التسوية 58.96 دولار للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 47 سنتا، أو 0.87%، لتغلق عند 53.31 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين كبير محللي الطاقة في برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو «المتعاملون ما زالوا يراهنون على تباطؤ الاقتصاد العالمي وهم مقتنعون بأن هذا سيؤدي إلى وفرة في المعروض من النفط».

وقالت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، الأحد، إنها لم تلتزم في سبتمبر الماضي بخفض المعروض المتفق عليه بسبب زيادة في إنتاج مكثفات الغاز الطبيعي مع تأهب البلاد لفصل الشتاء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المحادثات بين الكويت والسعودية لاستئناف إنتاج الخام من الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة بين البلدين، بطاقة 500 ألف برميل يوميا، تعني عودة المزيد من الإمدادات للسوق.

ومن ناحية أخرى أظهرت بيانات، أن إنتاج مصافي التكرير الأوروبية في سبتمبر الماضي هبط بنسبة 4% عن الشهر السابق و4.2% على اساس سنوي. وبلغ الإنتاج 10.451 مليون برميل يوميا مع تراجع انتاج كل المنتجات المكررة.