بالفيديو: «نيسان» تطرح سيارة جديدة للطرق الوعرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 نوفمبر 2020, 01:10 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

كشفت «نيسان» أخيرًا عن سيارة «X-Terra»، التي حصلت على تصميم مميز يشبه بعض الشيء تصاميم «Patrol» الجديدة.

وتمتاز المركبة الجديدة عن مركبات «Terra» السابقة بأن ارتفاع المنصة الحاملة للهيكل عن الأرض ازداد ليصبح 243 ملم، والعجلات فيها أصبحت بمقاس 18 إنشا بدلا من 17 إنشا، كما زودت بأنظمة تعليق مميزة ومتينة تمنحها إمكانات أكبر على اجتياز الطرق الوعرة والمناطق المكسوة بالرمال أو الثلوج، فضلا عن أن طول الهيكل فيها بات 4 أمتار و90 سنتيمترا، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت هذه المركبة على 3 صفوف من المقاعد تتسع لـ7 ركاب، وعلى أحدث أنظمة المولتيميديا، وعلى شاشات تعمل باللمس بمقاس 7 أو 9 بوصات، ونظام للفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، وأنظمة مراقبة النقطة العمياء أثناء القيادة، وكاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية.

كما ستطرح بنظامي دفع خلفي ورباعي، ومحركات بنزين بسعة 2.6 ليتر بعزم 165 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ7 سرعات.

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