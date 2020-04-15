تعرف على مميزات «تويوتا هارير 2021»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 11:20 صباحا

كشفت شركة «تويوتا» اليابانية الرائدة في صناعة السيارات الجيل الرابع من موديل «هارير 2021»، التي تنتمي لفئة الـ«كروس أوفر بشكل رسمي.

وتستعد «تويوتا لطرح مودل «هارير» للعام 2021 في السوق اليابانية مع عدة أسواق أخرى في قارة آسيا مع بداية شهر يونيو 2020.

وتصنع «تويوتا موديل «هارير» باستخدام منصة تسمح لها بتوظيف عديد المحركات الجديدة، وكذلك المولدات الهجينة.

فعلى سبيل المثال، يمكن لـ«هارير» استخدام محرك القوة الديناميكية الذي يعمل بالوقود التقليدي بسعة 2.0 لتر ويولد قوة 171 حصانًا مع عزم دوران أقصى 207 نيوتن.متر مع توافر اختيار الدفع الأمامي أو الرباعي.

ويمكن أيضا استخدام محرك هجين بسعة 2.5 لتر مع آخر كهربائي وهو ما يولد قوة إجمالية قدرها 218 حصانًا في حالة الدفع الأمامي، أما مع خيار الدفع الرباعي فترتفع قوة المحرك لـ222 حصانًا.

فيما تتمتع «هارير» بإمكانات داخلية مميزة مثل شاشة لمس مساحتها 12.3 بوصة مع نظام ملاحة ولوحة قيادة فخمة، بالإضافة لجلود صناعية وزخارف خشبية أنيقة، ومع كذلك هناك سقف بانورامي وستائر كهربائية أيضًا.

وتمتلك «هارير» وسائل أمان متميزة مثل نظام رصد المشاة وفحص الطريق بالموجات الصوتية، وكذلك نظام كبح أوتوماتيكي في السرعات المنخفضة.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».

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