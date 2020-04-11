صور تجسسية للجيل الجديد من «مرسيدس S-Class»

ستحصل «مرسيدس S-Class 2021» على واجهة أمامية محدثة ومصابيح خلفية جديدة، ضمن تغييرات أخرى شاملة بالاتساق مع لغة التصميم الجديدة لـ«مرسيدس».

كما سيعاد تصميم المصابيح الخلفية بالكامل مع امتدادها على غطاء صندوق الأمتعة.

وظهرت صور داخلية للسيارة في السابق تشير إلى أن «مرسيدس» لديها خطط كبيرة فيما يتعلق بلوحة القيادة، مع شاشة لمسية ضخمة ولوحة عدادات رقمية بالكامل والمزيد، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

وبحسب التوقعات فإن سيارة «مرسيدس S-Class 2021» ستحصل على قوتها من تشكيلة محركات تعمل بالبنزين والديزل بـ6 أسطوانات سعة 2.9 لتر و3 لترات، مع نطاق كهربي نقي يصل إلى 100 كم لكل شحنة، في حين سيحصل إصدار «AMG» على محرك V8 سعة 4 لترات مزدوج التيربو.