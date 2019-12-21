فولفو بولستر 2 تتحول إلى كهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 11:17 صباحا

كشفت الشركة السويدية العريقة لصناعة السيارات «فولفو» عن خاصية جديدة أضافتها لطرازها الكهربائي الفريد الذي يعرف باسم بولستر 2، أضافت لإمكانياته المميزة العديد من الخصائص الأخرى الجديدة جعلته في رأي خبراء ورواد عالم السيارات الأقوى في العالم.

ووفقًا لتقارير صحفية عالمية، لم يكن هناك أي اهتمام من جانب صناع أو ملاك السيارات الكهربائية بشراء مقطورة لسحب مركبات ملحقة، مثل الدراجات النارية أو القوارب

وكشفت الشركة السويدية عن إمكانية سيارة بولستر 2 في سحب مقطورة من إنتاج فولفو، صنعت خصيصًا من أجل هذا الغرض.

وأجرت الشركة العديد من الاختبارات على طراز فولفو، الذي أثبت قوته بقدرة هائلة على سحب أجسام يصل وزنها إلى 3300 رطل، وهذا الرقم يضعها في مقدمة قائمة "أقوى السيارات الكهربائية".

وأكدت شركة فولفو السويدية أن السيارة بولستر نجحت تمامًا واجتازت جميع الاختبارات، وأوضحت أن التجارب وصلت إلى حد اختبار السيارات الكهربائية المنافسة.

ومن ضمن هذه السيارات وجدت فولفو أن أكثر سيارة كهربائية سيدان نجحت في سحب وزن بعد موديل بولستر 2 كان طراز تسلا 3، ولكن بحد أقصى 2000 رطل فقط، بفارق يصل إلى 1000 رطل كاملة.

الجدير بالذكر أن أسواق السيارات حول العالم تنتظر موديل الشركة السويدية بولستر 2 في مطلع عام 2020 القادم بسعر يبدأ من 45 ألف دولار، وزودت بمحرك كهربائي قوي وحزمة بطاريات تجعلها قادرة على السير لمسافة تصل إلى 275 ميل في الشحنة الواحدة الكاملة للبطارية.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيسبوك» يحقق في سرقة بيانات 267 مليون مستخدم
اقتصاد
«مالية» الوفاق: المصرف المركزي يرفض إتمام إجراءات صرف مرتبات ديسمبر
ليبيا
مهاتير محمد: الدول الإسلامية في حالة أزمة وعجز
دولى
«الليبية للاستثمار» تنفي خسارة 850 مليون جنيه إسترليني
ليبيا
النايض يعلن أنه يسعى لخلافة السراج
ليبيا
جريدة إيطالية: دي مايو حث حكومة الوفاق على تجميد التعاون العسكري مع تركيا
ليبيا
شركة طاقة ستدفع 1.7 مليار دولار تعويضا عن حرائق الغابات في كاليفورنيا
دولى
هاتريك «الهوني» يقود الترجي إلى الفوز على السد.. ويدخل تاريخ مونديال الأندية
رياضة محلية
الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يفعل التدخين الإلكتروني في الرئتين؟