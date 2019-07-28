طرق الحفاظ على مساحات الزجاج لأطول فترة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يوليو 2019, 02:09 مساء
مساحات زجاج السيارة (الإنترنت)

تضمن العناية المنتظمة بمساحات الزجاج الأمامي للسيارة أن تبقى في الخدمة لفترة طويلة وبكفاءة عالية، وهو ما يترجم إلى رؤية جيدة ما يعزز سلامتك على الطريق.

خبير السيارات الألماني فولفجانج فريتس قال إنه ينبغي قبل الانطلاق بالسيارة إزالة الأشياء الخشنة التي قد تضر بشفرات المساحات، مثل الأغصان والأوراق وطبقات الطين الملتصقة والحشرات، كما ينبغي تنظيف مطاط المساحات من الاتساخات بسائل التنظيف والكثير من الماء.

وتابع بأنه يمكن الاستدلال على ضرورة استبدال شفرات المساحات المطاطية من خلال ظهور خطوط وأشرطة بعد المسح على الزجاج أو صدور صوت خدش أو صرير أثناء عملها على الزجاج، وهو ما يعني تصلب وتآكل المادة المطاطية للشفرات.

وأكد فريتس ضرورة استبدال شفرات المساحات المطاطية الممزقة بشكل جزئي على الفور، وإلا سيتعرض الزجاج للخدش.

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