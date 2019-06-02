أسباب انتشار رائحة العادم بداخل السيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 03:21 مساء

العادم من الأجزاء الرئيسة في السيارة، لما يقوم به من دور فعّال في توفير الراحة للمحرك، كما أنه يمنح السيارة القدرة على الانطلاق، لكن عندما تتحول هذه الرائحة إلى داخل السيارة، بالتأكيد يصبح الأمر مزعجًا كثيرًا، وذلك وفقًا لموقع «المتوراتي».

انتشار رائحة العادم بداخل السيارة
ففي حال انتشار رائحة العادم بداخل السيارة، وخاصة في حال القيام بتشغيل السيارة أو التحرك بها، فعادة ما يرجع سبب حدوث هذا الأمر إلى وجود خلل في منظومة طرد العادم في السيارة، أو ربما هناك ثقب أصاب ماسورة العادم في السيارة، نتيجة احتكاك السيارة بأحد المطبات أثناء القيادة، ولإصلاح هذا الأمر فلابد من اللجوء إلى أحد مراكز صيانة السيارات لعلاج هذه المشكلة أو لحام هذا الثقب أو تغيير ماسورة العادم ككل في السيارة.
دخول أدخنة العادم بداخل السيارة: أما في حال تفاقم المشكلة ودخول أدخنة العادم ككل بداخل السيارة، فيرجع سبب حدوث هذا الأمر إلى وجود تسرب بجسم السيارة ورافق هذا الأمر تسرب أيضًا في ماسورة العادم في السيارة، الأمر الذي يسهل وصول هذه الأدخنة إلى داخل السيارة، لذلك في حال التعرض إلى مثل هذه المواقف، فيجب فحص السيارة من أسفل أولاً، ثم القيام بفحص ماسورة العادم في السيارة، يذكر أن هذا الأمر يتطلب الاستعانه بأحد المتخصصين.

ظهور رائحة أشبه بالبيض الفاسد بداخل السيارة
وأحيانًا يظهر بداخل السيارة روائح أشبه ما تكون بروائح البيض الفاسد، مما يسبب الإزعاج للكثيرين، وعن السبب وراء حدوث هذا الأمر هو تلف علبة المحفز أو علبة العادم في السيارة، ولإصلاح هذا الأمر، ينصح بتغييرعلبة العادم أو علبة المحفز في السيارة، وفي حال تغييرها ستلاحظ اختفاء هذه المشكلة تمامًا من السيارة، يذكر أن تغييرها لم يتطلب الكثير من الجهد كما يتصور البعض.

ظهور رائحة الوقود الخام بداخل السيارة
أما في حال انتشار رائحة الوقود الخام في السيارة، فيرجع السبب في حدوث هذا الأمر هو وجود خلل في وصلات الوقود المتجهة من خزان الوقود إلى محرك السيارة، لذلك في حال التعرض إلى هذا الأمر، فيجب فحص كافة وصلات الوقود المتجة من خزان الوقود إلى محرك السيارة والتأكد من سلامة هذه الوصلات وخلوها من أي تسريبات، وعقب التأكد من سلامة هذه الوصلات وتغيير التالف منها، فينصح أيضًا بتغيير فلتر الوقود في السيارة، فربما يكون هذا الفلتر قد تعرض إلى الانسداد بسبب تراكم الشوائب والأتربة به، من ثم بدأ في إصدار روائح الوقود في السيارة، وعادة ما تنتشر رائحة الوقود الخام بداخل السيارة في حالة فشل تشغيل محرك السيارة لعدة مرات متكررة، الأمر الذي يؤدي إلى غرق مضخات الوقود «الإنجكشن» في السيارة بالوقود، من ثم ظهور هذه الروائح بشكل قوي في السيارة، وفي هذه الحالة ينصح بالتوقف عن تشغيل محرك السيارة وترك السيارة لفترة قصيرة، ثم البدء في التحقق من سلامة وصلات الوقود إلى المحرك، قبل إعادة المحاولة مرة أخرى.
 

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