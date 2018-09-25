10 نصائح للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

ناقل الحركة من أهم القطع الموجودة في سيارتك واكثرهم تعقيدا، لذلك نقدم إليك بعض النصائح للحافظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك في السيارة حتى تتجنب الإصلاحات المكلفة لناقل الحركة.



1- التحقق من سائل ناقل الحركة الخاص بسيارتك بشكل دوري، وهذا الأمر يمكن القيام به بسهولة في العديد من السيارات والشاحنات الخفيفة وذلك من خلال التحقق من مستوى الناقل الحركة في السيارة، وهذه العملية هي عملية تشبه عميلة فحص مستوى زيت المحرك، حسب موقع «المرسال».



ويمكن أن يتم فحص السائل الموجود في السيارة عن طريق جهاز المقياس، ويتم عن طريق إدخال هذا الجهاز في السائل الموجود فيه ناقل الحركة وإخراجه وقراءة ما تم سحبه قراءة دقيقة، فلو كان السائل منخفضًا فقد يشير إلى ذلك ويتم اكتشاف ذلك عن طريق وجود الترسبات وهذا ما يستلزم لصاحب السيارة من إجراء فحص دقيق عن سبب تعطل هذا المحرك.



2- يجب أن تقوم بشكل دوري بتفقد شكل ورائحة ناقل الحركة الأتوماتيكي، والتأكد من أنه يكون سائل رائق ذات رائحة جيدة، أما لو كان سائل ذا رائحة داكنة وسيئة فيجب أن يشير ذلك إلى وجود بعض الخطب ما في ناقل الحركة، وعليك في هذه الحالة الذهاب إلى الميكانيكي المتخصص في السيارات حتى يقوم بفحص هذا العطل.



3- يجب متابعة نظام التبريد في السيارة والتأكد أن المبرد يقوم بتبريد المحرك، وأنه يعمل على تبريد مضخة نقل السوائل عبر التروس المتصلة في السيارة.



4- يجب الحرص على تغيير سائل ناقل الحركة في سيارتك مرة في العام على الأقل، ويجب أن تقوم بذلك عن طريق الاستعانة بالميكانيكي.



5- لا تقم بتغيير سرعة السيارة أثناء السير باستخدام ناقل السرعة الأتوماتيكي بل يجب في البداية أن توقف السيارة أولًا قبل تغيير السرعات من القيادة إلى الرجوع والعكس صحيح في حالة عدم القيام بذلك فسوف يزيد الضغط على ناقل الحركة للدرجة التي قد تسبب الإصابة بالعطل في السيارة.



6- يجب تسخين السيارة قبل تشغيل المحرك لعدة دقائق قليلة قبل التحرك بالسيارة، وخاصة في موسم الشتاء حتى لا يحدث ضغط إضافي على ناقل الحركة في السيارة.



7- يجب ألا تقود السيارة على الإطارات الاحتياطية لفترة طويلة من الوقت، وذلك لأن أحجام الإطارات غير متناسقة مع بعضها البعض وقيادة السيارة بإطار احتياطي صغير لفترة زمنية صغيرة سوف يؤدي إلى إلحاق الضرر بعدة أجزاء أخرى من السيارة مثل جهاز محاذاة العجلة، وهذا يضع ضغطًا على الناقل الحركي في السيارة.



8- يجب تغيير مرشح أو فلتر ناقل السيارة من وقت إلى آخر، لأن الجدير بالذكر أن معظم السيارات الجديدة لا تحتوي على فلتر حركة واحد، ولكن في معظم السيارات التي تحتوي على فلتر ناقل واحد في الغالب يتم تغيير هذا الفلتر في كل مرة يتم فيها تغيير سائل ناقل الحركة.



9- تجنب استخدام سيارتك في سحب السيارات الأخرى أو سحب أي حمل ثقيل خاصة في درجة الحرارة العالية، لأن هذا يؤدي إلى أكسدة سائل الناقل الحركة أو العمل على احتراقه أو حدوث بعض التغيرات الكيميائية مما يؤدي إلى إلحاق الضرر به.



10- يجب الحرص على فحص الناقل الحركة في سيارتك مرة واحدة على الأقل في العام، وفي حالة وجود إخصائي سيارات معتمد يتم تفقد سلامة ناقل الحركة في سيارتك، والتأكد من أنه لا يوجد تسريب أو تشوه.

