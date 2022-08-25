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وفاة مصور حرب فيتنام الشهير تيم بيج عن 78 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 01:10 مساء
وفاة مصور حرب فيتنام الشهير تيم بيج عن 78 عاما
صورة التقطها تيم بيج لامرأة تضع قربانا بجرة خلف صف من الجماجم البشرية في كمبوديا العام 1992 (أ ف ب)
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ُتوفي مصور حرب فيتنام الشهير تيم بيج، الأربعاء، عن 78 عاما إثر صراع مع مرض السرطان، بعد مسيرة مهنية حافلة أشاد بها زملاء سابقون له وصفوه بـ«المعلم» و«صاحب الموهبة الاستثنائية».

ورغم كثرة الأحداث التي غطاها المصور الصحفي الإنجليزي خلال أكثر من نصف قرن، بقيت سلسلة الصور المؤلمة التي أنتجتها عدسته خلال حرب فيتنام أشهر أعماله، وفق «فرانس برس».

وبكاميرا «ليكا» المعلقة على كتفه والسيجارة بين شفتيه، جاب تيم بيج خلال جانب كبير من ستينيات القرن العشرين شبه جزيرة الهند الصينية جامعا لقطات ساهمت قي توثيق حرب وتأريخ مرحلة.

وقال في مقابلة بعد نصف قرن «أي صورة حرب هي صورة ضد الحرب»، مذكرا بأن «التغطية الإعلامية أثرت على الرأي العام».

وانطلق تيم بيج المحبب وذو الشخصية الجذابة في مهنة التصوير الصحفي في مرحلة احتدام حرب فيتنام، وتحول رمزا لجيل من المصورين الشجعان وغير التقليديين.
واستُلهمت من تيم بيج الشخصية التي أداها دنيس هوبر في الفيلم السينمائي الشهير «أبوكاليبس ناو».

لكن تجربة فيتنام أثرت على حياته الخاصة بقدر ما طبعت حياته المهنية، إذ لزمه أكثر من عقد للتعافي من الجروح التي سببتها له الحرب، وبعد ذلك جاهر بمعاناته من ضغوط ما بعد الصدمة.

الخمير الحمر
ومع أن تيم بيج «لم يكن يروق للجميع»، على ما قال صديقه لوك هانت، غالباً ما كان يضع نفسه في تصرف المصورين الشباب المتأثرين به والطامحين إلى اتباع خطاه، وكان بمثابة معلّم ذي خبرة واسعة لهم. وأضاف هانت أنه «كان كاتبا موهوبا (...)، وصاحب موهبة غير عادية».

وفي مطلع التسعينيات، انتقل تيم بيج إلى كمبوديا وتعاون مع عدد من وسائل الإعلام من بينها وكالة «فرانس برس».

ونشط بعد ذلك في العمل لحفظ السلام وكرم ذكرى صحفيين لقوا حتفهم في ساحات الحرب، وسعى مدى سنوات إلى كشف ملابسات اختفاء صديقيه شون فلين ودانا ستون اللذين يُعتقد أن الخمير الحمر قتلوهما.

وفي العام 1997 شارك في إعداد كتاب بعنوان Requiem عن 135 مصورا صحفيا قُتِلوا خلال حرب الهند الصينية ثم حرب فيتنام.

ولاحظ صديقه مارك دود أن بيج جعل من هذا الموضوع «قضية حياته، وفي نهاية المطاف، تمكن من تكريمهم».

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