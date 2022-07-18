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«ثور» يحافظ على صدارة شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 03:25 مساء
«ثور» يحافظ على صدارة شباك التذاكر
الأسترالي كريس هيمسوورث في العرض الأول لفيلم «ثور: لوف أند ثاندر» بمسرح إل كابيتان في لوس أنجليس، 23 يونيو 2022 (أ ف ب)
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حافظ الجزء الرابع من سلسلة أفلام «ثور» بعنوان «ثور: لوف أند ثاندر» (Thor: Love and Thunder) على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية هذا الأسبوع بحسب تقديرات شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

بين، الجمعة والأحد، جمع الفيلم الذي أخرجه النيوزيلندي تايكا وايتيتي 46 مليون دولار في صالات السينما بالولايات المتحدة وكندا، في تراجع كبير مقابل العائدات التي حققها بالأسبوع الأول لإطلاقه والتي بلغت 144 مليون دولار، وفق «فرانس برس».

وفي هذا الجزء الجديد من سلسلة أفلام «ثور» الشهيرة من عالم «مارفل»، يؤدي كريس هيمسوورث للمرة الرابعة دور البطل الخارق الاسكندنافي، تشاركه البطولة النجمة ناتالي بورتمان، فيواجها إله الرعد هذه المرة «غور»، وهو قاتل يسعى لإبادة كل الآلهة، ويؤدي دوره كريستيان بايل.

كذلك، حافظ «مينينز: ذي رايز أوف غرو» (Minions: The Rise of Gru) على المرتبة الثانية محققا 26 مليون دولار لتبلغ عائداته الإجمالية منذ إطلاقه 263 مليونا.

وفي المرتبة الثالثة، حل فيلم «وير ذي كرودادز سينغ» (Where the Crawdads Sing) المقتبس من كتاب لعالمة الحيوانات الأميركية ديليا أوينز عن فتاة نشأت في مستنقع ساحلي بنورث كارولاينا في خمسينات القرن الماضي وستيناته، وقد جمع 17 مليون دولار.

وحل فيلم «توب غن: مافيريك» (Top Gun: Maverick)، تتمة «توب غن» الذي حقق نجاحا واسعا قبل 36 عاما، في المركز الرابع محققا 12 مليون دولار في الأسبوع الثامن لعرضه في الصالات.

ومرة جديدة يؤدي توم كروز دور الطيار بيت «مافريك» ميتشل الذي يصبح في العمل الجديد نقيبا مهمته قصف منشأة تخصيب يورانيوم تابعة لدولة معادية.

وبالأسبوع الرابع لعرضه، تراجع فيلم «إلفيس» الذي يتناول سيرة ملك موسيقى الروك أند رول إلفيس بريسلي، إلى المرتبة الخامسة وبلغت إيراداته 7.6 ملايين دولار.

وفي ما يأتي الأفلام الخمسة المتبقية في الترتيب:
6- «ساموراي أكاديمي» (6.3 ملايين دولار)
7- «بلاك فون» (5.3 ملايين دولار)
8- «جوراسيك وورلد دومينيون» (4.95 مليون دولار)
9- «ميسيز هاريس غوز تو باريس» (1.9 مليون)
10- «لايت يير» (1.3 مليون دولار).

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