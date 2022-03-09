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انقطاع بث منصة «سبوتيفاي» للموسيقى لفترة قصيرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 05:01 مساء
انقطاع بث منصة «سبوتيفاي» للموسيقى لفترة قصيرة
شعار «سبوتيفاي» بصورة ملتقطة في باريس (أ ف ب)
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أعلنت منصة «سبوتيفاي» السويدية للموسيقى بالبث التدفقي، الثلاثاء، أن بثها انقطع نحو ساعة ونصف ساعة عن ملايين المستخدمين في أنحاء العالم الذين أفادوا أيضا بأنهم فقدوا الاتصال بها.

وكتبت المنصة في منشور عبر «تويتر»، «ثمة أمر لا يجري بطريقة صحيحة، ونحن ندرسه. شكرا لبلاغاتكم»، وفق «فرانس برس».

وجاء هذا المنشور بعد بلاغات نشرها ملايين المستخدمين عبر الشبكة الاجتماعية عن مواجهتهم مشاكل في الاتصال بالتطبيق.

وما لبثت «سبوتيفاي» أن أعلنت بعد حوالي 90 دقيقة من منشورها أن الأمور عادت إلى طبيعتها.

وكتبت المنصة السويدية «كل شيء يبدو أفضل الآن» من دون أن تورد أي توضيح لأسباب العطل.

وأشارت «سبوتيفاي» إلى أن المشكلة طالت منصات أخرى.

وقال ناطق باسم سبوتيفاي إنها وعددا من المنصات الأخرى «شهدت انقطاعا قصيرا في الخدمة. واعتبارا من الساعة (19:50 ت غ) عادت سبوتيفاي تعمل بشكل طبيعي بالنسبة لغالبية مستخدميها».

ويبلغ عدد مستخدمي سبوتيفاي النشطين أكثر من 400 مليون، من بينهم 180 لقاء اشتراكات مدفوعة.

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