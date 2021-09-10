جائزة «ميركوري» تذهب لمغنية من أصول أفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 سبتمبر 2021, 11:08 صباحا
أرلو باركس لدى وصولها إلى احتفال الإعلان عن جائزة هيونداي ميركوري، لندن، 9 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

ذهبت جائزة «هيونداي ميركوري»، الخميس، إلى المغنية البريطانية الشابة أرلو باركس، عن ألبومها الأول «كولابسد إن سانبيمز».

وقالت منسقة الأسطوانات والمؤلفة ومقدمة البرامج الإذاعية آني ماكمانوس، لدى إعلانها اسم الفائزة «اخترنا فنانة ذات صوت فريد ، تستخدم كلمات لافتة بجمالها لإثارة موضوعي الصحة النفسية والحياة الجنسية المعقدين، وتنسجم تماماً مع جيلها».

وكان الألبوم الأول للمغنية وكاتبة الأغنيات والشاعرة اللندنية، ذات الأصول الفرنسية والنيجيرية والتشادية، صدر في يناير 2021 متضمناً ألحاناً متأثرة بموسيقى التريب هوب والسول، ووصل إلى المرتبة الثالثة في ترتيب الأسطوانات الأكثر مبيعاً في بريطانيا.

وقالت باركس (21 عاما) بعد إعلان فوزها إن ما حققته تطلّبَ «الكثير من العمل والتضحيات».

منافسة قوية
تنافس على الجائزة 12 ألبوماً، وأدى عشرة من المرشحين الاثني عشر عروضاً على خشبة مسرح «إيفنتيم أبولو»، وهي قاعة حفلات شهيرة في حي هامرسميث بغرب لندن خلال احتفال أقيم مساء الخميس نقلته محطة «بي بي سي».

ومن بين هؤلاء فنانون ارتفعت مبيعات ألبوماتهم بشدة كفرقة «موغواي» الاسكتلندية، ومغنية السول سيليست، وفرقة الروك «وولف أليس» التي فازت بجائزة «ميركوري» قبل ثلاث سنوات.

كذلك شهد الاحتفال عروضاً لمغنية الإلكترو هانا بيل وعازفة الجاز نوبيا غارسيا ومغنيي الراب بيروين وغيتس إضافة إلى فرقة «بلاك كانتري نيو رود»، مما عكس تنوع الألوان الموسيقية للمتنافسين.

ومنحت جوائز «ميركوري» للمرة الأولى العام 1992 ، وهي تكافئ أفضل ألبوم لفنان بريطاني أو ايرلندي. ويحصل الفائز على 25 ألف جنيه (نحو 34 ألف دولار).

وفي العام المنصرم، حصل المغني البريطاني مايكل كيوانوكا على الجائزة عن ألبومه الثالث «كيوانوكا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جمعية ليبية تحذر من انقراضها.. «البوسيدونيا» رئة البحر المتوسط
علوم وتكنولوجيا
الأمم المتحدة: «طالبان» نفذت اغتيالات انتقامية
دولى
العثماني وقادة «العدالة والتنمية» يستقيلون بعد هزيمة انتخابية مدوية بالمغرب
عربى
مدرب البرازيل بعد مباراة الأرجنتين: ليس كل شيء مباحا في كرة القدم
رياضة عالمية
الكشف عن كواليس ارتداء «فاتي» قميص ميسي في برشلونة
رياضة عالمية
بالصور.. «الترسانة» يحتفل بتتويج فريق البراعم ببطولة طرابلس
رياضة محلية
ننشر اختصاصات الرئيس وشروط الترشح وفق القانون الصادر عن «النواب»
ليبيا
«النواب» يرسل نسخة من قانون انتخاب الرئيس إلى المفوضية والبعثة الأممية
ليبيا
عين على الانتخابات.. عضو ملتقى الحوار أبوبكر العبيدي
فيديو
20 عاما على اغتيال شاه مسعود.. كيف تبدو «بانشير» بعد رحيل «الأسد»؟
دولى
كليمنتي: أصبح لدينا فريق قادر على المنافسة بقوة
رياضة محلية
شروط وضوابط منحة دعم الزواج
ليبيا
شخصيات رياضية تحذر من التفاؤل المفرط بعد فوز المنتخب على أنغولا
رياضة محلية
وزير المالية: مرتبات العسكريين بالقيادة العامة ليوليو وأغسطس في مراقبة الخدمات ...
ليبيا
الدبيبة يوضح أوجه صرف خمسة مليارات دينار تحت بند الطوارئ
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط» تعلن بدء التسجيل بمنظومة أسطوانات الغاز المنزلي
ليبيا
القبض على أب قتل طفله ضربا في غوط الشعال
ليبيا
نصية لـ«عقيلة»: 46.58 مليار دينار تحويلات «المركزي» لحساب الحكومة منذ يناير ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جليد القطب الشمالي ضحية وشاهد على الاحترار المناخي