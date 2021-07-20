بعد تتويجه بدوري الأبطال.. «تلاتة أخوات» تهدي الأهلي المصري «أسياد الوجود» (فيديو)

فرقة «تلاتة أخوات» (خاص لـ بوابة الوسط)

تعيش فرقة «تلاتة أخوات» حالة من النشاط الفني، حيث طرحت أغنية جديدة بعنوان «أسياد الوجود»، للاحتفاء بفوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والأغنية تم تصويرها خلال يومين في عدة مناطق متفرقة، منها: منطقة الأوبرا والنادي الأهلي والمعادي وغيرها.

واستطاعت أغنيتهم أن تحقق صدي واسعا عقب طرحها بساعات قليلة، حيث لاقت ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور والفنانين، على رأسهم: الفنانة وفاء عامر ومها أحمد.

الأغنية من كلمات ناظم نور الدين، وألحان محمد راجح، وتوزيع مراد الشربيني، وهندسة صوت أسامة كمال، ومن إنتاج شركة «Brief»، وتم تسجيلها باستوديو أمان، والكليب من إخراج أسامة نزيه.

فرقة «تلاتة أخوات» مكونة من ثلاثة أشقاء هم: حور ومحمد وماسة، وتم تكوينها تحت إشراف والدهم المطرب تامر نور، وشاركوا في العديد من برامج اكتشاف المواهب والحفلات الغنائية بقصور الثقافة ودار الأوبرا ووزارة الشباب والرياضة، وهم يدرسون حاليا بمعهد الموسيقي العربية.

وطرحت الفرقة أخيرا، أغنية «نقطة نظام» خلال شهر نوفمبر الماضي، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، ضمن مبادرة «البيت بداية» لمواجهة أزمة فيروس «كورونا المستجد»، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد راجح، وتوزيع مودي منير، والكليب من إخراج ياسمين قدري.