افتتاح مكتبة وقاعة «علي فهمي خشيم» بمصراتة

افتتاح مكتبة وقاعة الدكتور علي فهمي خشيم العامة (فيسبوك)

افتتح رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، مكتبة وقاعة الأديب علي فهمي خشيم العامة، بمراقبة تعليم بلدية مصراتة، بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية السيد سليمان الشنطي، وعدد من أعضاء المجلس البلدي مصراتة، وعضو مجلس النواب السيد سليمان الفقيه، ومدير مراقبة تعليم بلدية مصراتة السيد إسماعيل اعبيد، والعديد من الشخصيات الأكاديمية والثقافية.

وخلال الافتتاح، في 5 نوفمبر، أعرب أونيس عن سعادته بهذه المبادرة على المستوى الثقافي، التي تأتي في إطار سياسة الهيئة العامة للثقافة في تعميم الكتاب وتوطيد مكانته ودوره الفاعل في ثقافة المجتمع، والاحتفاء بالشخصيات الثقافية وسيرتهم وآثارهم لتبقى نبراسًا يهدي الأجيال على هدي ثقافتنا وديننا الحنيف للتي هي أقوم والتآخي بين الشعب لبناء العمران ونحو العلم والمعرفة والتقدير في كل الأوقات، حسب منشور الهيئة على صفحتها الرسمية في «فيسبوك».

وتابع رئيس الهيئة: «إننا نستعيد اليوم ذكرى وفاة المفكر والفيلسوف الليبي، وإن كانت فقداً فهي درس واعتبار لقيمة الإنسان المثقف المبدع، الذي صنع ظروفه مهما كانت الأحوال وشق طريقه نحو المعرفة وتثبيتها في وطنه، ولم يكتف بالنقل والترجمة بل انتقد وأعاد صياغة المفاهيم الثقافية في عدة مجالات، وهو مثال ينبغي أن تحتدى به الأجيال في الطموح والأثر الذي يبقى، فقد ترك ذخائر نفيسة من الكتب تأليفاً وترجمة».

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وفي ختام كلمته قدم أونيس الشكر لمراقبة تعليم مصراتة لجهودها في نشر الوعي والتنوير، قائلا «إن الهيئة العامة للثقافة تسعى إلى إحياء المشهد الثقافي في كافة أنحاء الوطن».

وتشمل مكتبة الدكتور علي فهمي خشيم عناوين متنوعة في مجالات التراث والأدب والفكر والثّقافة العامة وأدب الأطفال، والفنون والعلوم.

ورافق رئيس الهيئة في حفل الافتتاح عدد من مديري الإدارات بديوان الهيئة ومدير مكتب مصراتة، وعدد من رؤساء الأقسام والموظفين بالمكتب.

والدكتور علي فهمي خشيم المولود في مدينة مصراتة العام 1936 والمتوفى في 2011 هو أحد رموز الفكر والثقافة والأدب الليبي خلال النصف الثاني من القرن الماضي، وامتدت مؤلفاته لتغطي مجالات واسعة مثل الفلسفة والتاريخ والنقد الأدبي والترجمة والإبداع الروائي والشعر، وحصل على ليسانس آداب، قسم الفلسفة بكلية الآداب، الجامعة الليبية في بنغازي العام 1962، وعلى ماجستير فلسفة، كلية الآداب جامعة عين شمس العام 1966، وعلى دكتوراه فلسفة، كلية الدراسات الشرقية من جامعة «درم » في المملكة المتحدة العام 1971.

افتتاح مكتبة وقاعة الدكتور علي فهمي خشيم العامة (فيسبوك)

افتتاح مكتبة وقاعة الدكتور علي فهمي خشيم العامة (فيسبوك)