في مثل هذا اليوم رحل الباحث المفكر الدكتور على فهمي خشيم

المفكر الدكتور على فهمي خشيم

في مثل هذا اليوم، منذ تسع سنوات رحل عنا من هامبورج بألمانيا الدكتور علي فهمي خشيم. سنة 1936 ولد في مصراتة ودفن بها بوصية منه في مقبرة الشيخ الزروق، الذي أعد عنه الرسالة التي نالها بها درجة الدكتوراه. إنه يُعد، في الخمسين عاما الماضية أحد رموز الفكر والأدب في ليبيا وأغزرهم إنتاجا، فلقد بلغت مؤلفاته، حوالي أربعين مؤلفا، غطت مجالات في الفلسفة والتاريخ واللغة والنقد الأدبي والترجمة والإبداع الروائي والمسرحي والشعري.

أتم دراسته الابتدائية والإعدادية بمصراته، ثم أكمل دراسته الثانوية بمدرسة طرابلس المركزية. تخرج في كلية الآداب، الجامعة الليبية ببنغازي 1962. وتحصل سنة 1966 على ماجستير في فلسفة، في كلية الآداب، جامعة عين شمس. وعلى دكتوراه في كلية الدراسات الشرقية جامعة (درم) ببريطانيا سنة 1971.

بدأ حياته الأكاديمية محاضرًا بالجامعة الليبية، بنغازي فأستاذًا مساعدًا، ثم مشاركًا، ثم أستاذ كرسي في كلية التربية جامعة طرابلس إلى 1987، ومن بعدها باحثًا متفرغًا بدرجة أستاذ بمركز بحوث العلوم الإنسانية، أيضا أستاذا مشرفًا على الدراسات العليا في كلية العلوم الاجتماعية – جامعة طرابلس. وما بين 1976 إلى 1988 ترأس قسم الفلسفة وتولى عمادة كليتي التربية واللغات بجامعة طرابلس.

نشاطه الثقافي الواسع، تمثل في ترؤس وتأسيس عدد من المجلات منها: قورينا والفصول الأربعة، والوحدة، والحكمة، وأفكار والأسبوع الثقافي ومجلة (لا) والمشهد، وكان عضوا في العديد الهيئات الأدبية والفكرية والجمعيات والمراكز العلمية والصحفية المحلية والإقليمية والدولية. ترأس رابطة الأدباء والكتاب الليبيين وكذلك مجمع اللغة العربية في ليبيا.

توفاه الله في التاسع من شهر يونيو 2011 ووسد ثرى مقبرة الشيخ الزروق في مصراتة يوم 6/12/ 2011.

الكاتب الفكر الدكتور على فهمي خشيم

في الجامعة الليبية في بنغازي

الدكتور على فهمي خشيم والشاعر رجب الماجري

الدكتور على فهمي خشيم مع المصور الفنان احمد العريبي

الدكتور على فهمي خشيم والفنان فتحي العريبي

الدكتور على فهمي خشيم مابين الكاتب إدريس المسماري والكاتب ابراهيم حميدان في الجزائر سنة 2003 مؤتمر الأدباء والكتاب

الشيخ أحمد الزروق رسالة الدكتوراة التي اعدها الدكتور على فهمي خشيم

حفل تأبينه

لقاء وحوار صحفي مع عيسى عبدالقيوم

الدكاترة من اليمين فرج نجم أحمد ابراهيم الفقية وعلى فهمي خشيم

الدكتور على فهمي خشيم

على فهمي خشيم واخيه ورفيقه

الدكتور على فهمي خشيم والدكتور خليفة التليسي

الأدباء والكتاب في مناسبة تأبين خليفة الفاخري

الدكتور على فهمي خشيم ويونس الفاندي والدكتور الصيد أبو ديب

الدكتور على فهمي خشيم

الدكتور على فهمي خشيم والفنان محمد الزواوي

على مصطفى المصراتي ومن خلفة الدكتور على فهمي خشيم

الدكتور على فهمي خشيم

الدكتور على فهمي خشيم بين الشاعر مسعود بشون والكاتب عبدالرحمن سلامة