نجوم رحلت عن سماء الفن المصري في عام «الجائحة»

من اليمين: محمود ياسين، شويكار، رجاء الجداوي، نادية لطفي، حسن حسني (بوابة الوسط)

شهد العام 2020 رحيل العديد من نجوم الفن في مصر، كان آخرهم الممثل الكبير محمود ياسين، ليزيد الأمر من أوجاع «المحروسة» في عام جائحة «كورونا».

موقع «دويتشه فيله» الألماني نشر تقريرًا بالخصوص.

محمود يا سين

توفي الممثل المصري محمود ياسين، 14 أكتوبر 2020، عن عمر يناهز 79 عامًا، مخلفًا تاريخًا طويلًا في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة المصرية. عمل محاميًا لفترة قصيرة قبل أن يمتهن التمثيل، الذي ظهر شغفه به منذ طفولته، وطارد حلمه فقدم أكثر من 140 فيلمًا و65 مسلسلا تلفزيونيًّا و12 مسرحية و14 مسلسلًا إذاعيًّا. كما اُشتُهر بأداء الأدوار النفسية المعقدة كدوره بفيلم «أين عقلي» وفيلم »ثالثهم الشيطان».

شويكار

وُلدت بالإسكندرية لأب من أصل تركي وأم شركسية، ومن هنا جاء اسمها غير العربي. بدأت مشوارها الفني في أوائل ستينات القرن الماضي، واشتهرت بأدوار الكوميديا بجانب زوجها فؤاد المهندس، الذي لقبها بـ«بسكوتة». قدمت أكثر من 170 عملا فنيًّا، آخرها في العام 2012. حازت جوائز عديدة وكرمت في مناسبات عدة، آخرها في الدورة العشرين للمهرجان القومي للمسرح المصري. وتوفيت يوم 14 أغسطس 2020 عن عمر ناهز 82 عامًا.

رجاء الجداوي

الفنانة المصرية رجاء الجداوي توفيت في الخامس من يوليو سنة 2020، عن عمر ناهز 82 عامًا، وذلك بعد إصابتها بفيروس «كورونا». بدأت الجداوي مشوارها الفني بالتوازي مع عملها في مجال عروض الأزياء. وخلفت رصيدًا فنيًّا كبيرًا يتمثل في أدوار بطولة متنوعة في السينما والمسرح والتلفزيون، خصوصًا أمام «الزعيم» عادل إمام. في العام 1958 شاركت رجاء الجداوي في مسابقة ملكة جمال القطن المصري وحازت على اللقب.

حسن حسني

بدأت شهرة الفنان الكوميدي حسن حسني، وهو في سن كبيرة إلى حد ما، وقدم على مدى أكثر من نصف قرن ما يفوق 400 عمل أثرى خلالها الفن المصري والعربي، وساعد كثيرًا من نجوم الكوميديا الشباب مثل محمد هنيدي. نال حسني جوائز عديدة، منها جائزة أفضل ممثل العام 1993، متفوقًا حينها على فاروق الفيشاوي ومحمود حميدة، واُختيرت 5 أفلام له ضمن أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية. وتوفي في 30 مايو 2020 عن 89 عامًا تقريبًا.